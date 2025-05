Druga tura. Komentują Ziemkiewicz, Michalkiewicz i Lisicki

Transmisja na kanale YouTube "Do Rzeczy".

Michalkiewicz: Polsce grozi przekształcenie w rodzaj generalnej guberni

Michalkiewicz przypomniał m.in., że w Unii Europejskiej forsowana jest nowelizacja traktatowa, która jeśli dojdzie do skutku, będzie oznaczać przekształcenie Polski w "rodzaj generalnej guberni". – Myślę, że w tych wyborach prezydenckich chodzi o to, żeby utrudnić ekipie Donalda Tuska posługiwanie się legalnymi środkami w tym przekształcaniu – powiedział publicysta. Przypomniał w tym kontekście, że rząd Tuska nie dysponuje w Sejmie większością 276 posłów wymaganej do odrzucania prezydenckiego weta.

– Ekipa Tuska i tak to będzie robiła, ale chodzi o to, żeby nie mogła się posługiwać środkami legalnymi, tylko żeby musiała korzystać z rozporządzeń, uchwał Sejmu, wytycznych, a jeżeli zmienią się okoliczności, to będzie można to łatwo obalić – ocenił.

Lisicki: Ojczyzną Trzaskowskiego jest Unia Europejska

Redaktor naczelny "Do Rzeczy" podkreślił m.in., że unijni biurokraci nawet nie kryją już, że dążą do przyśpieszenia procesu centralizacji Unii Europejskiej.

– To jest wybór tym, czy prezydentem Polski zostanie człowiek, który jasno zadeklarował, że jego prawdziwą ojczyzną jest tak naprawdę Unia Europejska. Jego prawdziwym celem politycznym jest wsparcie Donalda Tuska w jego głównym przedsięwzięciu, jakim jest doprowadzenie do centralizacji UE i przyłączenia Polski w stopniu znacznie większym niż obecnie – powiedział Lisicki.

Jak dodał, jeżeli zwycięży Trzaskowski, jedną z pierwszych decyzji, jaką Tusk będzie mógł spokojnie podjąć, będzie realizacja w Polsce paktu migracyjnego. Zmieniłoby się także tempo wprowadzania Zielonego Ładu oraz cenzury pod postacią tzw. mowy nienawiści.

Ziemkiewicz: Niemcy pchają kolanem domknięcie państwa europejskiego

Rafał Ziemkiewicz zwrócił uwagę m.in. na aspekt międzynarodowy, a więc rywalizację Waszyngtonu z Berlinem na terytorium Polski. Walka PiS-u z PO jest w tym znaczeniu wojną zastępczą.

– Wojna między PiS-em a PO jest w tej chwili wojną między USA a Niemcami. To znaczy między perspektywą domknięcia państwa europejskiego, co Niemcy i uzależnieniu od nich w dużym stopniu eurokraci pchają od kilku lat kolanem – powiedział publicysta. Przypomniał słynną wypowiedź Martina Schulza o budowie państwa europejskiego, a także casus podboju Niemiec przez Prusy, co nazwano "zjednoczeniem".

– W tej chwili jest realizowane to samo, z tym że w roli Prus występują Niemcy. Chodzi o przekształcenie całej Europy w państwo niby związkowe, federalne, ale są to te same pomysły, które miał Bismarck, które czynią, że to państwo będzie de facto państwem niemieckim – powiedział Ziemkiewicz.