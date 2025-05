PiS: Tak wspierane przez milionerów PO postrzega Polaków

W zorganizowanej w Sejmie konferencji uczestniczyli poseł Anna Gembicka i poseł Paweł Szrot.

Gembicka: Trzaskowski wspierany przez milionerów

Była wiceminister rozwoju wyraziła swoje przekonanie o jednej z zasadniczych różnic między Rafałem Trzaskowskim a Karolem Nawrockim.

– Wczoraj media społecznościowe obiegło zdjęcie poseł Kingi Gajewskiej zrobione w hospicjum, do którego wybrała się, żeby agitować za Rafałem Trzaskowskim. To ilustracja pogardy PO do Polaków. Kinga Gajewska stwierdziła, że wybranie się tam z workiem ziemniaków będzie dobrym pomysłem. To pokazuje, jak PO postrzega Polaków – powiedziała.

– My mówimy takim zrachowaniom stanowcze nie. Nie ma zgody na coś takiego. Środowisko PO i Rafał Trzaskowski to środowisko wspieranie przez milionerów i windykatorów i nie pozwólmy, żeby to oni wybierali prezydenta. Karol Nawrocki będzie prezydentem wszystkich Polaków, a Rafał Trzaskowski wyłącznie milionerów. Wychodzimy z założenia, że każdy zasługuje na równe szanse, takie samo traktowanie i taki sam szacunek – mówiła parlamentarzystka.

Szrot: Klasizm PO

W podobnym tonie wypowiedział się Paweł Szrot.– O klasizmie środowiska PO można by mówić godzinami. Krzysztof Mądel, niestety jezuita, którego profil jest usiany wpisami popierającymi Rafała Trzaskowskiego dodał ostatnio wpis, że 6-letnie dzieci lubią eksmisję. To oczywiste nawiązanie do ostatniej próby eksmisji rodziny z 6-latkiem w Warszawie. Również dzisiaj Radosław Sikorski, Krzysztof Śmiszek i Joanna Scheuring-Wielgus pozdrawiają z pięknej Sri Lanki. Ponoć zaprowadziły ich tam obowiązki służbowe, ale niestety nie wiemy jakie. To też wymowne, że politycy z 1. linii spędzają uroczy czas na Sri Lance, w czasie gdy pozostali pracują w ostatnich godzinach kampanii – powiedział.

Worek ziemniaków od Gajewskiej

Gajewska opublikowała na X zdjęcia ze swojej eskapady, która rzekomo miała miejsce w DPS. "Choć temat DPS w tej kampanii jest trudny dla niektórych kandydatów, my postanowiliśmy wesprzeć tego typu ośrodek inaczej. Zamiast zostawiać w DPS okradzionych staruszków, można zostawić świeże warzywa i mięso z targu. Będzie dzisiaj pyszny rosół:)" – napisała. Poseł nawiązała do głośnej medialnie sprawy kawalerki Karola Nawrockiego.

Na parlamentarzystkę spadła fala krytyki. Wskazano m.in., że uprzedmiotawia osoby z DPS. Jak się jednak okazało, że sprawa wygląda znacznie gorzej. Internauci, a także politycy opozycji zwrócili uwagę, że poseł odwiedziła hospicjum. Ostatecznie Gajewska przeprosiła i usunęła zdjęcie.

