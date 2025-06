Jaka będzie polityczna przyszłość Tuska? Pojawił się sensacyjny scenariusz

Po wyborczej porażce Rafała Trzaskowskiego wybuchła dyskusja nad przyszłością koalicyjnego rządu Donalda Tuska. W trakcie programu Onet Radio dyskutowano nad możliwym politycznym przewrotem w Sejmie.

– Do jakiegoś stopnia głosowanie było podsumowaniem tego rządu, część elektoratu została w domu i to była ocena. Pytanie, czy w 2027 r. Tusk będzie w stanie poprowadzić ten obóz do zwycięstwa? Część koalicjantów zastanawia się, czy postawić postulat zmiany premiera. Nie wiemy, czy to nastąpi. Natomiast część z nich mówi wprost, że nie wie, co dalej zrobić – powiedział dziennikarz Andrzej Stankiewicz.

Stankiewicz wskazał, że błędem Tuska było "rozpętanie wojny a Andrzejem Dudą", ponieważ "z nim można było pragmatycznie dogadać się na pewne rzeczy". Karol Nawrocki będzie z pewnością znacznie bardziej stanowczy w kontaktach z rządem koalicji.

– Karol Nawrocki i doświadczenie, i pozycję w polityce będzie wyrabiał w wojnach z tym rządem. W związku z tym ten rząd nie będzie w stanie dowieźć nic – wskazał.

Nawrocki prezydentem

Znamy wyniki ze 100 proc. obwodów. Według najnowszych danych Karol Nawrocki ma 50,89 proc. głosów, a Rafał Trzaskowski 49,11 proc Ostatnie wyniki spłynęły po 5 nad ranem z województw pomorskiego i zachodniopomorskiego.

Niedzielne wybory przejdą do historii polskiej polityki m.in. za sprawą dramatycznej zwrotu w niedzielny wieczór. Początkowo bowiem to Rafał Trzaskowski prowadził w wyścigu, gdyż wstępne wyniki wskazywały na jego zwycięstwo.

Kandydat Koalicji Obywatelskiej pogratulował swojemu rywalowi.

"Ta wygrana zobowiązuje, szczególnie w tak trudnych czasach. Szczególnie przy tak wyrównanym wyniku. Niech Pan o tym pamięta. Dziękuję za wszystko. Do zobaczenia!" – napisał Trzaskowski na swoim profilu na Facebooku.

