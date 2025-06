Prof. Dudek uderza w Trzaskowskiego. "Pokazał brak profesjonalizmu"

Po godzinie 5. rano w poniedziałek pojawiły się dane ze 100 procent obwodów głosowania. PKW poinformowała, że Karol Nawrocki, kandydat obywatelski wspierany przez Prawo i Sprawiedliwość, zdobył 50,89 procent głosów (10 606 877). Z kolei Rafał Trzaskowski, kandydat Koalicji Obywatelskiej, zdobył 49,11 procent głosów (10 237 286).

Exit poll pokazywały minimalne zwycięstwo Trzaskowskiego, co kandydat KO podsumował podczas wieczoru wyborczego słowami, że wygrał wybory.

– Reakcja była absolutnie błędna i pokazywała brak profesjonalizmu kandydata na prezydenta i jego otoczenia. To była taka "kropeczka nad i" całego szeregu błędów, które popełniono już po I turze. Chodzi choćby o to, gdzie kandydat jeździł między I a II turą. Zamiast trzymać się ziem zachodnich i tam mobilizować ludzi, bo frekwencja w I turze była tam wyraźnie niższa, to jeździł trochę ruchem konika szachowego, którego ja zupełnie nie rozumiem, po całym kraju– komentował postawę wiceszefa PO na antenie RMF FM prof. Antoni Dudek.

Dudek o błędach Tuska

Historyk ocenił, że Prof. Dudek ocenił, że błędem KO było pojawienie się premiera Donalda Tuska na finiszu kampanii oraz niewłaściwe rozegranie tematu deregulacji. – Tym, co jest najlepszym posunięciem rządu Tuska w ostatnich miesiącach, jedynym, które doceniam, to jest operacja deregulacji. Gdyby twarzą deregulacji uczynić Rafała Trzaskowskiego, a nie Donalda Tuska, a ponadto, gdyby ta deregulacja była nieco śmielsza i gdyby w tej chwili byłyby w Sejmie ustawy, które czekałyby tylko na podpis prezydenta, to kto wie, czy nie dałoby się wyrwać z rąk Nawrockiego jakąś część wyborców Mentzena – stwierdził.

Jednocześnie prof. Dudek powiedział, jak jego zdaniem będzie wyglądał początek prezydentury Karola Nawrockiego: – W pierwszej fazie to będzie bardzo burzliwa prezydentura. Spodziewam się, że prezydent Nawrocki zrobi wszystko, żeby doprowadzić do upadku rządu Donalda Tuska. Odmowa podpisywania ustaw może być jednym z działań. Pełna blokada pod hasłem, że ten rząd stracił legitymację. Do tego będzie próba mobilizowania przez PiS ulicy, czyli kolejne demonstracje.

Czytaj też:

Druga tura wyborów prezydenckich. OBWE ma zastrzeżeniaCzytaj też:

Nawrocki zabrał głos. "To wielka odpowiedzialność i zobowiązanie"