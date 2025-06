Memorandum Rosji. "To nie jest propozycja pokoju, tylko kapitulacji"

Rosja przekazała dokument Ukrainie podczas rozmów pokojowych w poniedziałek. W memorandum zapisano, że Kreml zgodzi się zakończyć wojnę tylko wtedy, gdy Kijów odda duże, nowe kawałki terytorium i zaakceptuje ograniczenia w wielkości swojej armii. Treść memorandum opublikowały rosyjskie media.

Warunki, formalnie przedstawione podczas negocjacji w Stambule, wzmocniły odmowę Moskwy w zakresie pójścia na kompromis w sprawie jej długoletnich celów wojennych, pomimo wezwań prezydenta USA Donalda Trumpa do zakończenia "krwawej łaźni" na Ukrainie. Ukraina wielokrotnie odrzucała rosyjskie warunki jako jednoznaczne z poddaniem się – wskazuje Reuters.

Delegacje Kijowa i Moskwy rozmawiały zaledwie przez godzinę. To dopiero druga taka runda negocjacji od marca 2022 r. Strony zgodziły się jednak wymienić więcej jeńców wojennych – skupiając się na najmłodszych i najciężej rannych – i zwrócić ciała 12 000 poległych żołnierzy.

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan opisał rozmowy w Stambule jako "wspaniałe spotkanie" i powiedział, że ma nadzieję na spotkanie Władimira Putina i Wołodymyra Zełenskiego w Turcji z przywódcą USA Donaldem Trumpem.

Nie doszło jednak do przełomu w sprawie proponowanego zawieszenia broni, o którego zaakceptowanie Rosja apelowała do Ukrainy, jej europejskich sojuszników i Waszyngtonu.

Pieczyński: Rosja zmierza ku likwidacji państwowości Ukrainy

"Rosyjskie 'propozycje pokojowe'. Kilka ważniejszych punktów: 1. Krym, tzw. DRL i ŁRL, obwody chersoński i zaporoski W CAŁOŚCI wchodzą w skład Rosji (nawet te tereny, które zdążyła Ukraina wyzwolić). 2. całkowite zaprzestanie zagranicznej pomocy wojskowej 3. Język rosyjski ze statusem urzędowego. 4. Zniesienie stanu wojennego na Ukrainie. 5. Zaprzestanie mobilizacji i demobilizacja na Ukrainie.

To nie jest propozycja pokoju ani rozejmu, tylko kapitulacji. I poważny krok do prawdziwego celu Rosji – likwidacji państwowości ukraińskiej w jej obecnym kształcie" – komentuje publicysta "Do Rzeczy" Maciej Pieczyński.

