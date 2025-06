Co z wotum zaufania dla rządu? Hołownia: Przekonałem premiera Tuska

Państwa Komisja Wyborcza ogłosiła w poniedziałek oficjalne wyniki drugiej tury wyborów prezydenckich. Karol Nawrocki (kandydat popierany przez PiS) otrzymał 10 606 877 głosów (50,89 proc.), zaś Rafał Trzaskowski (Koalicja Obywatelska) – 10 237 286 głosów (49,11 proc.).

Po przegranych przez Trzaskowskiego wyborach, premier Donald Tusk zapowiedział, że "w najbliższym czasie" zwróci się do Sejmu o wotum zaufania dla swojego rząd. Ogłosił również, że "plan awaryjny, zakładający trudną kohabitację, jest przygotowany". – Chcę, aby wszyscy zobaczyli, także nasi przeciwnicy w kraju i za granicą, że jesteśmy gotowi na tę sytuację, że rozumiemy powagę chwili, ale że nie zamierzamy cofnąć się ani o krok – mówił.

Wotum zaufania. Padła data

We wtorek o godz. 10:00 rozpoczęło się posiedzenie Sejmu – pierwsze po wyborach prezydenckich. Posłowie zajmą się kilkoma rządowymi projektami deregulacyjnymi, m.in. w obszarze ordynacji podatkowej i aplikacji mObywatel, a także będą pracować nad projektem zmian w konstytucji złożonym przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Podczas konferencji prasowej marszałek Sejmu poinformował, że rozmawiał z szefem rządu na temat wotum zaufania. – Przekonałem pana premiera Donalda Tuska, że powinniśmy z tym chwilę poczekać. Zaproponowałem, aby wotum było głosowane dopiero podczas dodatkowego posiedzenia Sejmu 10 czerwca. Propozycja spotkała się ze wstępną aprobatą pana premiera – przekazał Szymon Hołownia. – Nie wystarczy pokazać, że mamy siłę na sali. Musi być nowe otwarcie – ocenił lider Polski 2050.

Hołownia domaga się "nowego otwarcia"

– Rozmawialiśmy o sytuacji, w której znalazła się dzisiaj Polska. O wnioskach, które należy wyciągnąć. Bardzo wiele było zawodu związanego z niezrealizowaniem przez nas wszystkich nadziei, które były w nas pokładane. Moje stanowisko w sprawie tego, co trzeba zmienić, jest jasne. Apelowałem, by pojawił się rzecznik rządu. Musimy zmienić metodę, którą komunikujemy się dzisiaj jako rząd. Musi być więcej opowieści o tym, co się dzieje. Jestem gorącym zwolennikiem tego, że musimy dokonać jak najszybciej nowego otwarcia programowego naszej koalicji – powiedział Hołownia.

– Ustawa antykuwetowa, która doprowadzi do porządku sytuację w spółkach Skarbu Państwa. Ustawa medialna, która stworzy media publiczne, a nie rządowe. Asystencja osobista i odblokowanie środków na mieszkalnictwo – wymieniał.

