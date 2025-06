Zandberg miażdży rząd Tuska. I straszy koalicją PiS z Konfederacją

Państwa Komisja Wyborcza ogłosiła w poniedziałek oficjalne wyniki drugiej tury wyborów prezydenckich. Karol Nawrocki (kandydat popierany przez PiS) otrzymał 10 606 877 głosów (50,89 proc.), zaś Rafał Trzaskowski (Koalicja Obywatelska) – 10 237 286 głosów (49,11 proc.).

Po przegranych przez Trzaskowskiego wyborach, premier Donald Tusk zapowiedział, że "w najbliższym czasie" zwróci się do Sejmu o wotum zaufania dla swojego rząd. Ogłosił również, że "plan awaryjny, zakładający trudną kohabitację, jest przygotowany".

Zandberg oburzony działaniami rządu Tuska. Padły mocne słowa

W trakcie wtorkowego posiedzenia Sejmu głos z mównicy zabrał lider partii Razem. – Słyszę, że chcecie się państwo teraz bawić w wotum zaufania. Czyli zamiast wziąć się do roboty, pan premier Tusk będzie teraz dyscyplinować swoje przystawki. Mam pytanie, czy wy naprawdę niczego nie zrozumieliście? – powiedział Adrian Zandberg.

– 1 czerwca niestety opadła zasłona. Klęska Trzaskowskiego to nie był wypadek przy pracy, tylko rezultat. Tak się kończy niedotrzymanie obietnicy złożonej milionom ludzi i to jest niestety pańskie dzieło, panie premierze. Mam pytanie, gdzie jest ustawa o asystencji dla osób z niepełnosprawnościami, gdzie jest ustawa mieszkaniowa, dlaczego nic nie robicie z rosnącą dziurą w ochronie zdrowia? – kontynuował.

– Mogliśmy to przegłosować półtora tygodnia temu. Zaproponowałem wam zwołanie posiedzenia Sejmu, ale nie chciało wam się nawet pracować. Nie chciało wam się nawet tego posiedzenia Sejmu zwołać. Jak ten Sejm nie zacznie rozwiązywać spraw zwykłych ludzi, to za dwa lata premierem Polski będzie Mentzen w koalicji Konfederacji z PiS-em. I to będzie wyłącznie wasza polityczna odpowiedzialność – grzmiał Zandberg.

– Widzę, jak się pan poseł Wipler rozmarzył, słuchając pana posła Zandberga – skomentował marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

