Okrzyki na początku posiedzenia Sejmu. "Zapraszam 6 sierpnia"

We wtorek o godz. 10:00 rozpoczęło się posiedzenie Sejmu – pierwsze po wyborach prezydenckich. Posłowie zajmą się kilkoma rządowymi projektami deregulacyjnymi, m.in. w obszarze ordynacji podatkowej i aplikacji mObywatel, a także będą pracować nad projektem zmian w konstytucji złożonym przez prezydenta Andrzeja Dudę. Po wejściu na salę plenarną parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości klaskali i skandowali: "Karol Nawrocki prezydentem Polski!". Kandydat wspierany przez PiS wygrał niedzielne wybory, uzyskując 50,89 proc. głosów.

– Jak już państwo macie rozgrzane dłonie, to tymi brawami powitajmy też Szkołę Podstawową nr 67 w Gdańsku – zwrócił się do posłów marszałek Sejmu. – Super, zapraszam 6 sierpnia, będzie. A teraz odwróćcie się, proszę, w stronę galerii i pozdrówcie tymi brawami naszych gości – dodał Szymon Hołownia. 6 sierpnia odbędzie się oficjalne zaprzysiężenie nowego prezydenta przed Zgromadzeniem Narodowym.

"Karol Nawrocki prezydentem Polski!"

– Szanowny panie marszałku, nieobecny panie premierze, na wstępie chciałem złożyć gratulacje prezydentowi elektowi Karolowi Nawrockiemu. Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy! – powiedział poseł koła Wolni Republikanie Jarosław Sachajko. Parlamentarzyści PiS wstali, zaczęli bić brawa i skandować: "Karol Nawrocki prezydentem Polski!". – Panie pośle, czas – wtrącił marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

Sachajko złożył wniosek formalny, aby premier Tusk odniósł się do słów szefa MSZ Radosława Sikorskiego, który stwierdził na antenie Kanału Zero, że Polska zyskała na II wojnie światowej.

"Żądamy dymisji rządu Donalda Tuska"

Później głos z mównicy sejmowej zabrał poseł PiS Dariusz Matecki. – Żądamy dymisji rządu Donalda Tuska. Straciliście demokratyczny mandat do sprawowania władzy – oświadczył.

– Bezprawne przejmowanie mediów, Prokuratury Krajowej, uniemożliwianie funkcjonowania TK i KRS to zamach stanu w białych rękawiczkach. Przez ponad dwa miesiące kampanii wyborczej administracja rządowa, samorządy zarządzane przez polityków KO, spółki Skarbu Państwa, fundacje z zagranicznym finansowaniem, NIK, NASK, ABW włączyły się we wsparcie Rafała Trzaskowskiego i zwalczanie Karola Nawrockiego. Co zrobiliście, żeby to powstrzymać? Nic nie zrobiliście! A wybory i tak przegraliście – mówił. Zwrócił się również do ministra sportu Sławomira Nitrasa. – Pięknie dziękujemy za wsparcie i czekamy na testy! – powiedział.

