"Z radością informuję". Znany sportowiec dołączył do partii Mentzena

Jak przekazał prezes Nowej Nadziei, Możdżonek będzie zajmował się w regionem warmińsko-mazurskim. Mentzen podkreślił, że z byłym siatkarzem zna się już od kilku lat. Możdżonek wspierał go w kampanii prezydenckiej.

– Z Marcinem poznaliśmy się 5 lat temu podczas Piwa z Mentzenem w Olsztynie […] potem przez wiele lat się regularnie spotykaliśmy, rozmawialiśmy o polityce […] ku mojej wielkiej radości wiosną tego roku Marcin Możdżonek zdecydował się włączyć w moją kampanię prezydencką, jeździł na wiece, wspierał mnie w tej kampanii i po kampanii usiedliśmy do dalszych rozmów i uznaliśmy, że chcemy dalej razem pracować – powiedział.

Sam sportowiec powiedział, że wejście do polityki to konsekwencja jego planów po karierze sportowej. Jak powiedział, dołączenie do Nowej Nadziei było dla niego "naturalną drogą". Obóz Konfederacji określił jako frakcję, w której "można czuć się swobodnie, z którą pokrywam się światopoglądowo i w której jestem traktowany po partnersku". Możdżonek przypomniał, że obecnie jest radnym Rady Miejskiej w Olsztynie.

Możdżonek poparł Mentzena

Przypomnijmy, że Marcin Możdżonek poparł Sławomira Mentzena w wyborach prezydenckich.

"Mam dość polaryzacji i funkcjonowania w ciągłym, politycznym konflikcie. Dlatego w nadchodzących wyborach prezydenckich popieram Sławomira Mentzena" – napisał w kwietniu na portalu X.

Na opublikowanym nagraniu Możdżonek przypomniał historię zwycięstw polskiej reprezentacji w siatkówce w Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Świata.

– W 2009 roku z reprezentacją pojechaliśmy na Mistrzostwa Europy do Turcji. Nikt nam nie dawał żadnych szans, a wręcz wyśmiewano nas. A my wygraliśmy wszystkie mecze i zdobyliśmy pierwszy złoty medal Mistrzostw Europy w historii polskiej siatkówki mężczyzn. To nie było nasze ostatnie słowo. Pięć lat później zostaliśmy mistrzami świata – i to w katowickim spodku. Najpierw cię ignorują, potem się z ciebie śmieją, później z tobą walczą, a na końcu wygrywasz – zaznaczył siatkarz, po czym podał piłkę Mentzenowi, który zachęcił do oddania na niego głosu.

Czytaj też:

Konfederacja odpowiedziała PiS. "Nie zamierzamy brać udziału w spektaklu"Czytaj też:

Kaczyński nie spotka się z Mentzenem? "Jest pewna proporcja"