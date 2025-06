Wałęsa doradza rządowi: Tusk musi być mężczyzną wreszcie

Mimo zapowiedzi, że uda się na "wewnętrzną emigrację w świat przyrody, muzyki i książek", Lech Wałęsa pozostaje aktywnym komentatorem polityki. W środę udzielił wywiadu Onetowi, w którym doradzał rządowi, co ten powinien zrobić po zwycięstwie Karola Nawrockiego.

Zdaniem byłego prezydenta konieczne jest stworzenie "listy zamykania", na której znaleźliby się m.in. Jarosław Kaczyński oraz Sławomir Cenckiewicz. – Nie wierzą, że robimy porządek. Nie ma dowodów. Gdyby Kaczyński przemawiał z więzienia, to ludzie popieraliby Tuska – ocenia noblista.

Zapytany, dlaczego Kaczyński powinien trafić do więzienia, Wałęsa stwierdził, że lider PiS "oszukiwał, nagrabił i podzielił społeczeństwo". – Tusk musi być mężczyzną wreszcie. Jak on nie pozamyka, to jego zamkną – stwierdził.

Sukces Nawrockiego. Trump składa gratulacje

Karol Nawrocki wygrał w niedzielę drugą turę wyborów prezydenckich, uzyskując 50,89 proc. głosów. Jego konkurent z KO Rafał Trzaskowski zdobył 49,11 proc. poparcia. Frekwencja wyniosła 71,63 proc.

Druga i ostatnia kadencja urzędującego prezydenta Andrzeja Dudy upływa 6 sierpnia. Wówczas Nawrocki oficjalnie obejmie urząd. Wcześniej, 11 czerwca na Zamku Królewskim w Warszawie Nawrocki otrzyma zaświadczenie Państwowej Komisji Wyborczej o wyborze na urząd prezydenta.

Teraz politycy z całego świata składają gratulacje Karolowi Nawrockiemu. We wtorek prezydent USA Donald Trump opublikował na swojej platformie społecznościowej Truth Social krótki wpis, w którym odniósł się do wyników wyborów prezydenckich w Polsce. Amerykański przywódca nawiązał do nagłówków w mediach, w tym tytułu artykułu portalu informacyjnego NewsMax. "Sojusznik Trumpa wygrywa w Polsce, szokując całą Europę" – mogliśmy przeczytać. "Gratulacje, Polsko. Postawiłaś na zwycięzcę!" – napisał Trump.

