Rzońca: PSL się kompletnie kompromituje. Ich wyborcy za to zapłacą

DoRzeczy.pl: Panie pośle, czytamy wpis wiceministra technologii, który twierdzi, że umowa Mercosur właśnie jest dopinana, tylko niektóre obawy państw członkowskich są jeszcze konsultowane, ewentualnie dopisywane są jakieś poprawki. Jak wygląda sprawa tej umowy? Przecież miało jej nie być. Słyszeliśmy to przez całą kampanię prezydencką.

Bogdan Rzońca: To kolejne kłamstwo. Niestety wychodzi ono na jaw, jak szydło z worka. Ten rząd i ci ludzie, którzy z nim współpracują, nigdy nie mówią prawdy. Skrywają ją, co innego mówią, co innego robią, a wszystko to szkodzi Polsce. Umowa z Mercosur będzie bardzo szkodliwa dla polskiego rolnictwa, dla rolnictwa europejskiego i będziemy mieli przez to poważny problem w przyszłości. To również wysyła niepoważny sygnał: czy w ogóle warto inwestować w rolnictwo i w jakie rolnictwo? Żywność z Ameryki Południowej będzie niższej jakości, nie będzie odpowiednio kontrolowana, a będzie napływać do Europy ogromnymi ilościami. I to zaburzy rynek europejski i polski. Dodajmy do tego jeszcze eksport żywności z Ukrainy, produkowanej przez firmy amerykańskie, włoskie, hiszpańskie, niemieckie, które już tam funkcjonują. Dla polskiego rolnictwa rysuje się to bardzo źle. A Donald Tusk i minister Siekierski po prostu nie bronią tego rolnictwa, są wciąż w takim stanie podporządkowania wobec Komisji Europejskiej. Donald Tusk jest po to, żeby wygaszać polską działalność gospodarczą, nie chce silnego polskiego rolnictwa ani silnej gospodarki. Wykonuje polecenia pani Von der Leyen, która pomogła mu wrócić do władzy.

Chyba najbardziej przerażające jest to, że niemieckie media już pół roku temu pisały, że jest taki plan: przetrzymać zgodę na tę umowę do czasu wyborów prezydenckich, a po wyborach ją uruchomić. No i rusza. Jak pan to ocenia? Wygląda na to, że czekano właśnie na to, żeby w Polsce był prezydent „wygodny”.

Tak. I tutaj trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie: PSL się kompletnie kompromituje. Można powiedzieć, że się osłabia, znika jako przystawka Platformy Obywatelskiej i Hołowni. PSL-owcy zapłacą wysoką cenę za to, co się dzieje w Polsce, za swoją uległość wobec Donalda Tuska. Mieli przecież okazję, żeby mu się przeciwstawić.

Mogli to zrobić, nie dając Donaldowi Tuskowi wotum zaufania, a jednak zagłosowali za. Czy zapłacą za to wysoką cenę?

Tak, zapłacą. Jednak tak naprawdę zapłacą za to wyborcy PSL-u, bo sami politycy PSL – ci, którzy są w spółkach, w radach nadzorczych, prezesi różnych instytucji – oni się wyżywią. Natomiast ich elektorat, mam nadzieję, przejdzie do konserwatywnej części sceny politycznej. Dzięki temu będziemy mogli mówić o lepszych rządach w Polsce, już bez PSL-u.

