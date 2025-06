Jakubiak: Ministerstwa to tragedia, premier też tragedia

Premier Donald Tusk wygłosił expose w Sejmie. Przedstawił plany rządu na kolejne 2,5 roku, zwrócił się do koalicjantów oraz zaatakował opozycję. – Zwracam się do wysokiej izby o udzielenie wotum zaufania dla naszego rządu chyba z dość oczywistych względów. Kalendarz polityczny, bardzo dynamiczny, pokazał z całą wyrazistością, jakie wyzwania stoją przed koalicją rządzącą, koalicją 15 października. Nie można zamykać oczu na rzeczywistość. Te wyzwania są większe niż oczekiwaliśmy, w związku z wyborami prezydenckimi. (...) Nie ma trzęsienia ziemi, ale nazwijmy rzecz po imieniu: czeka nas 2,5 roku bardzo ciężkiej, poważnej pracy w warunkach, które nie zmienią się na lepsze, mówię o warunkach politycznych. Prezydenta niechętnego zmianom, jakie proponowaliśmy Polsce i naszym wyborcom, zastąpi w sierpniu prezydent co najmniej równie niechętny tym zmianom i propozycjom – mówił Tusk.

Jakubiak: Tragedia, resorty i premier tragedia

– Ministerstwo Klimatu i Środowiska – tragedia. Ministerstwo Zdrowia – tragedia. Ministerstwo Edukacji – tragedia. Ministerstwo Sprawiedliwości, tragedia. Ministerstwo Finansów, tragedia. MSZ – tragedia. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, tragedia. Ministerstwo Sportu i Turystyki tragedia, premier – tragedia – wyliczał po expose premiera poseł Marek Jakubiak z Wolnych Republikanów.

Jakubiak stwierdził, że Donald Tusk "podzielił społeczeństwo jak nikt inni". – Skłóceni sędziowie, policjanci, prokuratorzy, administracja. Przed chwilą pracownicy KAS strajkowali przed pańskimi drzwiami. Ukręcił pan praktycznie wszystkie inwestycje. Zadłuża pan Polskę jak nikt inny przed panem. Kolejki do lekarza nigdy nie były tak długie jak teraz. Miał pan nie przyjmować nielegalnych migrantów, a jest ich ponad 14 tysięcy. Miało nie być Mercosur, a już umowa jest podpisana. Panie premierze, jakby to panu delikatnie powiedzieć. Czasem lepiej jechać druga klasą niż być poniżanym w salonce – zakończył polityk.

Czytaj też:

"Więcej tego samego, co przyniosło im porażkę". Fala komentarzy po expose premieraCzytaj też:

"Dlaczego nie poda się pan do dymisji?". Czarnek punktuje premieraCzytaj też:

Mulawa do Tuska: Strzelał pan "Konfederacją"