"To deklaracja wojny". Z Iranu płyną zdecydowane słowa

W nocy izraelskie samoloty bojowe zaatakowały irańskie obiekty nuklearne. W wyniku ostrzału zginęło kilku wysokich rangą dowódców wojskowych i czołowych naukowców programu jądrowego. Irańskie obiekty nuklearne zostały poważnie uszkodzone.

Media donosiły, że Izrael wykorzystał taktykę ukraińskiej operacji Spiderweb do ataku na Iran. Siły Obronne Izraela utworzyły tajną bazę uderzeniową dronów na terytorium Iranu, z której przeprowadzano ataki. Teheren obiecał "nieograniczoną” odpowiedź na atak Izraela i zagroził nową bronią. Jak stwierdził szef tamtejszego MSZ w liście do ONZ, atak Izraela "to deklaracja wojny". Abbas Aragczi domaga się ona opinii międzynarodowej "natychmiastowego zajęcia się tą kwestią".

Świat reaguje na atak

Kraje islamskie – Arabia Saudyjska, Katar, ZEA, Oman, Pakistan, Turcja – potępiły atak Izraela i wezwały do "zakończenia agresji”.

"Królestwo Arabii Saudyjskiej wyraża swoje zdecydowane potępienie i dezaprobatę wobec agresji Izraela przeciwko bratniej Islamskiej Republice Iranu, która podważa jej suwerenność i bezpieczeństwo” – głosi oświadczenie saudyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

"Izrael musi natychmiast zaprzestać agresywnych działań, które mogą doprowadzić do poważniejszych konfliktów. Atak pokazuje, że Izrael nie chce, aby problemy były rozwiązywane dyplomatycznie” – powiedział turecki MSZ.

Z kolei rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych również potępiło atak Izraela, stwierdzając, że "niesprowokowane ataki militarne na państwo członkowskie ONZ, jego obywateli i śpiące spokojne miasta są kategorycznie niedopuszczalne”.

Chiny wyraziły "głębokie zaniepokojenie” atakiem i wskazują na jego poważne konsekwencje. Ministerstwo Spraw Zagranicznych stwierdziło, że nagła eskalacja nie służy niczyim interesom i wezwało "wszystkie zainteresowane strony do działania w sposób sprzyjający pokojowi i stabilizacji w regionie”.

