"Wszyscy są martwi". Trump o ataku Izraela na Iran

Pierwszy atak wymierzony był w dziesiątki obiektów wojskowych w różnych częściach kraju. W szczególności atakowane były cele na szczeblu dowodzenia, dowódcy, obiekty wojskowe i kwatery główne.

Izrael oskarża Iran

Izrael twierdzi, że Iran przyspiesza prace nad bronią jądrową i posiada już wystarczającą ilość wzbogaconego uranu, aby stworzyć 15 bomb jądrowych w ciągu zaledwie kilku dni.

Kolejnym argumentem za atakiem jest zagrożenie rakietowe ze strony Iranu. Kraj ten posiada tysiące pocisków balistycznych i planuje potroić ten arsenał w nadchodzącym roku.

Operacja armii izraelskiej przeciwko Iranowi potrwa co najmniej kilka dni. Najprawdopodobniej Teheran odpowie atakami odwetowymi. Według wstępnych szacunków pierwszy atak był dla Iranu zaskoczeniem zarówno pod względem skali, jak i zasięgu geograficznego.

Trump: Dawałem Iranowi szansę za szansą

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump odniósł się do izraelskiego ataku na Iran na platformie Truth Social.

"Dawałem Iranowi szansę za szansą, by zawrzeć umowę. Mówiłem im najdobitniej jak się da 'po prostu to zróbcie'. Nieważne jak blisko byli porozumienia, nigdy im się nie udało. Powiedziałem im, że to, co się wydarzy, będzie znacznie gorsze od wszystkiego, co sądzą, co przewidują i co zostało im zakomunikowane, powiedziałem im, że USA tworzą najlepszą i najbardziej zabójczą broń na świecie, a Izrael posiada jej bardzo dużo. I wiedzą, jak zrobić z niej użytek" – napisał amerykański przywódca.

Nie zabrakło ostrych słów pod adresem strony irańskiej.

"Niektórzy irańscy twardogłowi mówili słowa odważne, ale nie wiedzieli, co się wydarzy. Teraz wszyscy są MARTWI, a sprawy pójdą jedynie w gorszym kierunku. Już mamy do czynienia z ogromną liczbą śmierci i zniszczenia, ale nadal jest czas, by powstrzymać tę masakrę, która z kolejnymi atakami stanie się jeszcze straszniejsza" – przestrzegał Trump.

"Iran musi zawrzeć umowę, zanim nie zostanie nic i ocalić to, co niegdyś nazywane było Imperium Iranu. Koniec zabijania i zniszczenia. PO PROSTU TO ZRÓBCIE, ZANIM BĘDZIE ZA PÓŹNO" – dodał.

Atak Izraela na Iran. Twarde stanowisko Ukrainy