Rosjanie są dumni z ataku na Kijów

14 zabitych i 99 rannych – taki jest oficjalny, tragiczny bilans rakietowo-dronowego ataku na Kijów, do jakiego doszło w nocy z poniedziałku na wtorek. Pociski spadły na obiekty cywilne – domy mieszkalne, szkoły, obiekty infrastruktury krytycznej. Nie ma wątpliwości, że to kolejna zbrodnia wojenna, dokonana przez armię rosyjską na ukraińskich cywilach. A przecież ucierpiał nie tylko Kijów, ale również chociażby Odessa. A jak te tragiczne wydarzenie komentuje kremlowska propaganda? Tak, jak zazwyczaj do tej pory. Wypierając się zbrodni i zrzucając winę na ukraińskie władze.