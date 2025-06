Matczak: Jestem za ponownym przeliczeniem głosów

W poniedziałek Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła sprawozdanie z wyborów prezydenckich. Sprawozdanie Państwowej Komisji Wyborczej trafi teraz do Sądu Najwyższego, który rozstrzyga o ważności wyboru prezydenta. Decyzję podejmie Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (IKNiSP), której status kwestionuje rząd Donalda Tuska, powołując się na orzeczenia europejskich trybunałów. Obecnie IKNiSP rozpatruje protesty wyborcze. Sędziowie ocenią, czy podczas głosowania doszło do naruszeń, a jeśli tak, to czy miały one wpływ na wynik wyborów. Termin składania protestów upłynął w poniedziałek (16 czerwca).

Niedawno sąd zdecydował o ponownym przeliczeniu głosów w 13 komisjach. Nie ma jednak podstaw, aby twierdzić, że skala nieprawidłowości jest na tyle duża, iż konieczne jest przeliczenie wszystkich głosów, a może nawet ponowne przeprowadzenie głosowania. Media państwowe zaczynają coraz głośniej podnosić ten temat.

Matczak sceptyczny

Prof. Marcin Matczak pytany przez "Fakt" o nieprawidłowości wyborcze, wyraził głęboki niepokój. – Każdy błąd, a tym bardziej celowa manipulacja przy liczeniu głosów, osłabia zaufanie do demokracji. A demokracja bez zaufania – nie działa – stwierdza.

Na pytanie, czy popiera ponowne przeliczenie głosów, odpowiada: – Jestem za ponownym przeliczeniem tam, gdzie pojawiły się realne wątpliwości, zwłaszcza gdzie liczba głosów nieważnych znacząco odbiega od normy lub zgłoszono poważne nieprawidłowości.

Matczak podkreśla, że o ważności wyborów powinien decydować niezależny sąd. Izba Kontroli nie spełnia tego warunku – jej status jako sądu jest poważnie kwestionowany, również przez TSUE. Jej decyzja nie da prezydentowi odpowiedniej legitymacji do pełnienia urzędu – zarzuca konstytucjonalista.

