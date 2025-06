Boże Ciało. Abp Jędraszewski nawiązał do Kasi Nawrockiej

Po Mszy św. sprawowanej przed katedrą wawelską centralna procesja Drogą Królewską przeszła na krakowski Rynek Główny. Przy każdym z czterech ołtarzy, krótkie słowo do wiernych skierował inny kapłan.

Przy czwartym ołtarzu homilię wygłosił abp Marek Jędraszewski. Odwołując się do fragmentu Ewangelii św. Marka, zwrócił uwagę na dwa Jezusowe wezwania wymagającej miłości: nawracajcie się i uwierzcie w Ewangelię. Metropolita krakowski przypomniał hasła towarzyszące czterem stacjom centralnej procesji Bożego Ciała, przy których rozważano Boże Słowo: „Eucharystia zaczynem wolności”, „Eucharystia pokarmem pielgrzymów”, „Eucharystia źródłem nadziei”, „Eucharystia świętem wspólnoty”.

W kontekście ostatniej stacji arcybiskup przywołał modlitwę Pana Jezusa o jedność, ustrzeżenie od złego i uświęcenie w prawdzie. Zauważył, że jedność ludzi spożywających postacie eucharystyczne, mocą Ducha Świętego, rodzi Kościół, który jest „syntezą wolności, świętości pokarmu eucharystycznego i celu naszego zdążania, jakim jest nasz Pan Jezus Chrystus”. Zaznaczył, że procesja eucharystyczna w Boże Ciało jest znakiem tego, że poza Chrystusem nie ma zbawienia i poza Nim nie ma też prawdy, a w konsekwencji nie ma też autentycznej miłości, ani nadziei, która dałaby siły do codziennych zmagań.

Nawiązanie do rodziny Nawrockich

W tym kontekście mówił o bieżącej sytuacji polskiego społeczeństwa, które próbuje podzielić się przez używanie kłamstwa. Jako przykład podał naigrywanie się ze „spontanicznej reakcji małego dziecka”. Zauważył, że jest to kłamstwo na temat wolności, którą absolutyzuje się do poziomu totalnej anarchii; jest to czas, kiedy świętości są wyszydzane, a propagowane są antywartości; ideałem nie jest zdążanie narodu do wspólnego dobra, lecz ślepe dryfowanie pod wpływem różnego rodzaju prądów zewnętrznych i wewnętrznych. – Taki jest czas, trudny czas. I prawda wymaga także tego, by umieć to i określić, i zdefiniować. Nie po to, żeby się poddawać, ale po to, by zrozumiawszy nasz czas, tym bardziej zrozumieć, że jedyna prawdziwa, pełna miłości i dająca nadzieję odpowiedź to Jezus Chrystus. To powrót do Niego i do prawdy, do której nas wzywa właśnie On, który do końca nas umiłował – mówił metropolita krakowski, zaznaczając, że „łaska, miłosierdzie i pokój” mogą być osiągnięte jedynie „w prawdzie i w miłości”.

Przywołał słowa Jana Pawła II wypowiedziane w Gnieźnie 3 czerwca 1997 r., kiedy Ojciec Święty mówił m.in., że „bez Chrystusa nie można budować trwałej jedności”. Arcybiskup zwrócił uwagę na trzy warunki wskazane przez papieża, dzięki którym Polska będzie wspólnym domem. Po pierwsze „sumienia Polaków muszą być wypalone ogniem prawdy”, która znajduje swoje źródło w Ewangelii. Po drugie „Polacy muszą być ze sobą złączeni spoiwem miłości społecznej”, otwartej na troski i potrzeby każdego człowieka. Po trzecie „ta społeczna miłość będzie owocem miłości Boga, czyli będzie czerpała swe moce z Eucharystii”. – Nowy porządek w Europie i w Polsce można zbudować jedynie na tym najmocniejszym fundamencie, jakim jest właśnie przez Eucharystię odnowiony człowiek — człowiek odnowiony przez prawdę Ewangelii i człowiek odnowiony przez miłość, którą jest Eucharystia — mówił metropolita, zaznaczając, że odnowiony człowiek odrzuca wszelkie ideologie naruszające godność kobiety, mężczyzny i rodziny; odnowiony człowiek ma szacunek do każdego innego człowieka, począwszy od chwili jego poczęcia. Na koniec zachęcił, by rozważyć prawdy zawarte w herbie i zawołaniu papieskim Leona XIV „In Illo uno unum” – „W Nim jednym stanowimy jedno”. Przywołał też słowa Ojca Świętego do Polaków, w których apelował, aby w Jezusie szukać „mocy do budowania jedności w rodzinach, ojczyźnie i w świecie”.

Po zakończeniu centralnej procesji Bożego Ciała w Krakowie przed bazyliką Mariacką Mszę św. odprawił kard. Stanisław Dziwisz.

