Spełnione marzenie Tuska

Co prawda, upadający projekt dał także Tuskowi władzę, ale nie w taki sposób, w jaki on chciał. I trzeba przyznać, że jako koalicjanci okazali się Hołownia i Kosiniak-Kamysz bardzo potulni, zadowolili się stołkami dla swoich ludzi i robili, co Tusk kazał, ale mimo wszystko nikt nie lubi ludzi, którzy udaremnili mu spełnienie marzeń.