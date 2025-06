Kolejne sankcje USA na Rosję? Rubio: Trump wie, co zrobić

Sekretarz stanu USA Marco Rubio powiedział, że nowe sankcje wobec Rosji mogą podważyć potencjalne negocjacje, podkreślając, że Trump "będzie wiedział, kiedy i gdzie" je wprowadzić. Rubio mówił o tym w wywiadzie dla Politico.

– Gdybyśmy zrobili to, czego wszyscy tutaj od nas chcą, czyli przybyli i zmiażdżyli ich kolejnymi sankcjami, prawdopodobnie stracilibyśmy możliwość rozmawiania z nimi o zawieszeniu broni, a kto wtedy z nimi porozmawia? — powiedział Rubio na marginesie szczytu NATO w Hadze.

Sekretarz Marco Rubio stwierdził, że administracja prezydencka współpracuje z Kongresem, aby zapewnić Trumpowi wystarczającą elastyczność w zakresie wdrażania sankcji. Jednak jeśli USA zdecydują się nałożyć sankcje, dodał, prawdopodobnie oznacza to, że okno na rozmowy z Rosją zostanie zamknięte. – Jeśli to zrobimy, to niemal przyznamy, że nie będzie to przedmiotem negocjacji w najbliższym czasie – zaznaczył.

Sankcje zablokują negocjacje pokojowe?

– Będziemy kontynuować współpracę. W tym sensie, że jeśli nadarzy się okazja, aby coś zmienić i zmusić Rosjan do przystąpienia do rozmów, to z niej skorzystamy – dodał sekretarz stanu USA.

Rubio zauważył, że Moskwa jest przekonana, że może zabezpieczyć swoje cele terytorialne za pomocą siły militarnej. To ocena, której Waszyngton nie podziela. – Rosjanie będą próbowali osiągnąć na polu bitwy to, czego żądali przy stole negocjacyjnym, czyli [utrzymać] pewne terytoria, ich linie administracyjne i tym podobne. Uważamy, że będzie im o wiele trudniej to osiągnąć, niż im się wydaje – stwierdził.

Wcześniej, na posiedzeniu Rady NATO-Ukraina, Rubio potwierdził stanowisko administracji Donalda Trumpa, że wojny rosyjsko-ukraińskiej nie da się rozwiązać środkami militarnymi. Tymczasem minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha powiedział, że Moskwa rozumie tylko język siły i że pilnie potrzebne są nowe, dotkliwe sankcje i zwiększone inwestycje w obronę Ukrainy.

Rozmowy Trump-Zełenski. Prezydent Ukrainy ujawnił szczegóły

