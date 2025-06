Iran wychodzi z wojny z tarczą

Każdemu konfliktowi zbrojnemu towarzyszy wojna informacyjna i tak też było w przypadku starcia izraelsko-irańskiego. Problem w tym, że część komentatorów najwyraźniej uznała, że wszystkie deklaracje Izraela są w 100 proc. prawdziwe, a wszystko, co wypływa ze strony Iranu, to kuriozalna propaganda. Skutkiem tego był zalew opinii i „newsów” o tym, że celem Izraela jest wyzwolenie Irańczyków spod jarzma Islamskiej Republiki, reżim jest na skraju upadku, a opozycja reprezentowana przez Rezę Pahlawiego za chwilę przejmie władzę. Ponadto pojawiły się liczne głosy twierdzące, że Iran został całkowicie pozbawiony zdolności bojowej, a jego program nuklearny został totalnie zniszczony.

Niedawny wywiad Tuckera Carlsona z senatorem Tedem Cruzem pokazał, że wielu uważa, iż nie trzeba znać podstawowych faktów na temat demografii i struktury etnicznej oraz religijnej, by planować rewolucję w Iranie. Nie trzeba też wiedzieć, kto jest kim w opozycji irańskiej. Bo przecież po co? Co może pójść nie tak? Historia pokazuje, że planowanie zmian władzy bez znajomości realiów kraju, którego ten plan dotyczy, ma katastrofalne skutki.