"Przyjdźcie, wyraźmy wspólnie swoje stanowisko". Bosak zwołuje manifestację

Krzysztof Bosak zamieścił w mediach społecznościowych nagranie, na którym wzywa do wzięcia udziału w marszu przeciwko nielegalnym migrantom.

– Uwaga województwo lubuskie, uwaga Zielona Góra – manifestacja przeciwko nielegalnej imigracji i przeciwko przepychaniu imigrantów ze strony niemieckiej na stronę polską, przeciwko temu, co robi rząd, że to akceptuje i dopuszcza. Spotykamy się na wspólnej manifestacji w Zielonej Górze 4 lipca w piątek o godzinie 17:00, przed Urzędem Marszałkowskim. Przyjdźcie, wyraźmy wspólnie swoje stanowisko – powiedział wicemarszałek Sejmu.

twitter

Kryzys na zachodniej granicy

Narasta społeczny niepokój wśród mieszkańców miast i miejscowości położonych przy zachodniej granicy Polski. To efekt odsyłania przez Niemcy do Polski nielegalnych migrantów. Na przejściach granicznych każdego zbierają się obywatele z tzw. Ruchu Obrony Granic. Gdy dostrzegają niemieckie służby, które wypuszczają migrantów po polskiej stronie, wzywają Straż Graniczną. Dochodzi do ostrych wymian słownych. Niekiedy Niemcy rezygnują z przerzutu.

Od działań Ruchu odcinają się polskie władze. Premier określił jego członków mianem "bojówek". Z kolei opozycja twierdzi, że obywatele w obawie o własne bezpieczeństwo przejmują obowiązki państwa i nie należy się im dziwić.

Przeciwko działaniom Niemców i bezradności polskiego rządu od samego początku protestuje opozycja. Podczas niedawnej konferencji prasowej mocnych słów nie szczędził Krzysztof Bosak.

– Zdecydowanie miarka już się przebrała. To nie jest sytuacja, którą obserwujemy od wczoraj, od tygodnia czy od miesiąca. Ta sytuacja trwa od mniej więcej roku. Już 9 miesięcy temu byliśmy na granicy wyjaśniać tę sytuację. […] Uzyskaliśmy informację od Straży Granicznej o tym, że polska strona nie weryfikuje w żaden sposób tożsamości i historii imigrantów przekazywanych nam przez Niemcy. A pojęcie tak zwanej kontroli granicznej przez stronę niemiecką rozszerzane jest do niemającego prawnej definicji pasa granicznego – powiedział.

Czytaj też:

Niemcy podali, ilu migrantów odesłali do PolskiCzytaj też:

Tusk pisze o "bojówkach" na granicy. "Nie pozwolimy na to"