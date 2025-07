Tusk pisze o "bojówkach" na granicy. "Nie pozwolimy na to"

By przeciwdziałać wwożeniu przez niemieckie służby do Polski imigrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu, Polacy zaczęli organizować na granicy patrole obywatelskie. Premier Donald Tusk ponownie nazwał tych ludzi "bojówkami".

Tusk atakuje PiS, Konfederację i "bojówki"

„Im bardziej państwo polskie odzyskuje kontrolę na granicach, tym mocniej jest atakowane przez PiS, Konfederację i ich bojówki. Wpierw wpuścili setki tysięcy migrantów z Azji i Afryki, zarabiając na wizach, a teraz próbują sparaliżować naszą Straż Graniczną. Nie pozwolimy na to” – czytamy w poście opublikowanym na X w środę.

Berkowicz: Obywatele obnażyli wasz brak działań

Wpis premiera szybko skomentował poseł Konfederacji Konrad Berkowicz.

"Państwo polskie nie odzyskuje kontroli nad granicami. Te bojówki, jak Pan ich nazywa, to obywatele, którzy wzięli sprawy w swoje ręce i obnażyli Wasze działania – a raczej ich brak. To Was boli i to chcecie zwalczyć. Nie pozwolimy na to" – skontrował wiceprezes Nowej Nadziei.

Od 7 lipca kontrole na granicy z Niemcami

Po kilku dniach mocnej presji opozycji i części mediów, premier Donald Tusk poinformował we wtorek, że od 7 lipca Polska przywraca czasowe kontrole na granicy z Niemcami i Litwą.

Tymczasem PiS wraca z pomysłem zorganizowania referendum w kwestii imigrantów. Sondaże jasno wskazują bowiem, że Polacy nie zgadzają się na masową migrację Afrykanów i muzułmanów, co można byłoby w ten sposób jasno potwierdzić.

Imigracja. Działania opozycji

Ponadto, partia kierowana przez Jarosława Kaczyńskiego podejmie próbę działań na polu legislacyjnym.

– Dziś złożyliśmy w Sejmie projekt ustawy o upoważnieniu Rady Ministrów do wydania rozporządzenia zakazie wjazdu dla obywateli poszczególnych państw. Jakie to państwa? Otóż takie to państwa, z których najwięcej "inżynierów" pochodzi, tych, którzy są przerzucani przez zachodnią granicę z terytorium Niemiec. Te państwa powinny być wskazane w rozporządzeniu Rady Ministrów – powiedział na konferencji prasowej Mariusz Błaszczak. Na briefingu podkreślono, że formacja jest całkowicie po stronie Straży Granicznej.

Szereg działań podjęła także Konfederacja. Jej działacze przypominają m.in., że przedłożona przez nich propozycja postępowania Polski wobec imigracji, jest aktualna i formacja, gdy będzie rządzić albo współrządzić, nie zawaha się go zrealizować.

