Niemcy podali, ilu migrantów odesłali do Polski

– Podjęliśmy decyzję, że przywracamy czasową kontrolę na granicy Polski z Niemcami i Polski z Litwą. Wejdzie w życie ze względów organizacyjnych w poniedziałek, 7 lipca. Do tego czasu odpowiednie służby, w tym przede wszystkim Straż Graniczna, zostały zobowiązane do logistycznego przygotowania tej operacji – zapowiedział w poniedziałek premier Donald Tusk. To odpowiedź na kryzys, który trwa od kilku tygodni na granicy z Niemcami. Według lokalnych działaczy, którzy organizują się, aby chronić granicę przed przerzutem nielegalnych migrantów, niemieckie służby działają bezprawnie, a strona polska w niewystarczający sposób chroni granicę.

Tusk wskazał, że od mniej więcej miesiąca "zmieniła się praktyka na granicy". – Strona niemiecka odmawia wpuszczania na swój teren – tak jak to było od mniej więcej 10 lat – migrantów, którzy z różnych kierunków zmierzają do Niemiec, ubiegając się na o azyl – powiedział.

Niemcy odsyłają ubiegających się o azyl

Portal Wirtualna Polska zwrócił się do strony niemieckiej z pytaniem o konkretne liczby. "Federalny minister spraw wewnętrznych w zarządzeniu z dnia 7 maja 2025 r. nakazał intensyfikację kontroli wewnętrznych na wszystkich niemieckich lądowych granicach wewnętrznych strefy Schengen, które zostały tymczasowo przywrócone na mocy zarządzenia Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 16 września 2024 r. i w międzyczasie przedłużone. W tym kontekście można teraz również odsyłać osoby ubiegające się o azyl" – przekazał Mehmet Ata z zespołu prasowego Federalnego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Niemiec. "Od 8 maja 2025 r. policja federalna odesłała około 1300 osób na niemiecko-polskiej granicy lądowej, z czego około 130 osób ubiegało się o azyl. Policja federalna zapewnia w jak największym stopniu swobodę transgranicznego ruchu osób i towarów oraz stale sprawdza odpowiednie środki, aby ograniczyć do minimum ewentualne utrudnienia w ruchu. Na tej podstawie wybierane jest również odpowiednie miejsce kontroli, które spełnia zarówno wymogi prawne, jak i taktyczne oraz zapewnia swobodę ruchu" – podano.

MSW Niemiec poinformowało, że w okresie "od 1 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2025 r. na granicy z Polską zidentyfikowano łącznie 18 904 osoby, które nielegalnie wjechały do kraju przez niemiecko-polską granicę lądową". "W tym okresie w sumie złożono 3741 wniosków o azyl do federalnej policji na granicy lądowej niemiecko-polskiej" – wynika z danych niemieckiego rządu. "W sumie 11 398 osób zostało odrzuconych na tej granicy między początkiem stycznia 2024 r. a końcem kwietnia 2025 r., a 406 osób zostało deportowanych" – wskazano w informacji dla mediów.

