Przywrócenie kontroli na granicach. Niemcy ostrzegają przed konsekwencjami

Niemcy ostrzegają

Knut Abraham, koordynator rządu niemieckiego ds. współpracy niemiecko-polskiej, w przesłanym do Wirtualnej Polski oświadczeniu podkreślił, że rozumie konieczność tego kroku z punktu widzenia politycznego, ale ostrzegł, że kontrole graniczne to jedynie tymczasowe rozwiązanie. "Wprowadzenie kontroli granicznych może być politycznie konieczne w krótkim okresie, ale ostatecznie prowadzi do ślepego zaułka. Kontrole nie rozwiązują problemów migracyjnych, a jedynie uwypuklają ich symptomy" podkreślił Abraham.

Dyplomata zwrócił uwagę, że prawdziwe wyjście z kryzysu migracyjnego wymaga ścisłej współpracy obu stron oraz skoordynowanych działań na poziomie europejskim.

Niemcy wciągają nas w swój kryzys?

"Jedynym wyjściem z tego impasu w perspektywie krótkoterminowej jest pragmatyczna organizacja reżimu granicznego po obu stronach granicy. Zwłaszcza w polsko-niemieckich obszarach powiązanych. A w perspektywie średnioterminowej, jeśli Berlin i Warszawa połączą siły, aby znaleźć odpowiedzi na kryzys migracyjny na poziomie europejskim, jeśli chodzi o ochronę granic zewnętrznych" wskazał w przesłanym oświadczeniu Abraham.

Do tematu odniósł się we wtorek również kanclerz Niemiec Friedrich Merz, który podkreślił, że swoboda przemieszczania się w strefie Schengen musi być chroniona, ale nie może być nadużywana przez osoby wykorzystujące ją do nielegalnej migracji.

Kontrole od 7 lipca

We wtorek premier Donald Tusk ogłosił decyzję o czasowym przywróceniu kontroli na granicach Polski z Niemcami i Litwą. Decyzja została podjęta po odprawie z kierownictwami Straży Granicznej, Wojska Polskiego oraz policji, ze względu na utrudnienia w ustaleniu statusu osób zawracanych do Polski.

Tusk podkreślił, że informował kanclerza Niemiec o wyczerpaniu cierpliwości Polski w tej kwestii. Premier zaznaczył, że Polska nadal opowiada się za swobodnym przemieszczaniem się w Europie, ale wymaga to solidarnego i symetrycznego działania wszystkich sąsiadów. Wyraził też nadzieję, że negatywne skutki przywrócenia kontroli zostaną ograniczone do minimum.

