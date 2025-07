Padło pytanie o koalicję rządzącą. Polacy podzieleni jak nigdy

Pracownia SW Research zadała uczestnikom badania następujące pytanie: "Czy uważasz, że koalicja rządząca po ostatnich wydarzeniach (m.in. nocnym spotkaniu Szymona Hołowni z Jarosławem Kaczyńskim) dotrwa do końca kadencji, tj. do 2027 r?". Jak wynika z odpowiedzi, 33,6 proc. respondentów uważa, że koalicja nie przetrwa kolejnych dwóch lat. Przeciwnego zdania jest 32,6 proc. ankietowanych. Aż 33,8 proc. nie potrafiło odpowiedzieć na to pytanie.

W to, że koalicja przetrwa wierzy 38 proc. mężczyzn i 27,9 proc. kobiet. W grupie osób do 24. roku życia aż 50,7 proc. badanych wierzy w pełną kadencję obecnej władzy. Podobną opinie wyraziło 32,6 proc. osób w przedziale wiekowym od 25 do 34 lat. W grupie 35-49 lat optymizm, co do przyszłości koalicji wyraziło 32,7 proc. badanych. W grupie osób powyżej 50. roku życia tylko 28,9 proc. wierzy w pełną kadencję koalicji.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 8-9 lipca 2025 r. przez agencję SW RESEARCH metodą wywiadów on-line (CAWI — Computer-Assisted Web Interview) na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 816 ankiet z ogólnopolską próbą dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy — próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.

Spotkanie Kaczyński – Hołownia

Obawy, co do trwałości koalicji rządzącej znacznie wzrosły po ujawnieniu spotkania między Jarosławem Kaczyńskim a Szymonem Hołownią. Doszło do niego w nocy z czwartku na piątek (z 3 na 4 lipca) w prywatnym mieszkaniu europosła Adama Bielana w Warszawie.

Sytuację skomentował w mediach społecznościowych sam zainteresowany, czyli marszałek Sejmu Szymon Hołownia. "Wzmożenie i ekscytacja związana z moim wczorajszym spotkaniem nie jest ani uzasadniona, ani wskazana" – napisał lider Polski 2050. Jak podkreślił, regularnie spotyka się z przedstawicielami obu skłóconych obozów politycznych.

