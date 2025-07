Biskup: Rządzą nami ludzie, którzy określają się jako Niemcy

Duchowny wygłosił kazanie podczas 34. pielgrzymki Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę. Bp Mering odniósł się do kwestii obrony granic i politycznych ataków na osoby ostrzegające przed napływem nielegalnych migrantów.

– Granice naszego kraju tak samo z zachodu, jak i wschodu są zagrożone. A jeden z polityków mówi, więcej niesie z sobą zła Ruch Obrony Granic niż imigranci, o których nic nie wiemy. W moim województwie kujawsko-pomorskim w ostatnim krótkim czasie dokonały się dwa morderstwa młodej kobiety i właściwie młodego mężczyzny – wskazał.

"Niemiec nie będzie Polakowi bratem"

– Rządzą nami ludzie, którzy samych siebie określają jako Niemców. Jak świat światem mówił w XVIII wieku jeden z polskich poetów, Wacław Potocki, jak świat światem nie będzie Niemiec Polakowi bratem. Historia straszliwie udowodniła prawdę tego powiedzenia. A w naszym hymnie każdy hymn wyraża ducha narodu, jego doświadczenia. W czwartej zwrotce, której niestety nie śpiewamy, możemy usłyszeć: "Moskal Niemiec nie osiędzie. Gdy ją wszypałasza hasłem wszystkich zgoda będzie i ojczyzna nasza". Nie śpiewamy tej zwrotki, a przecież ona wyraża sumę naszych historycznych doświadczeń. Polski, ojczyzny, kultury i tradycji trzeba dziś bronić świadomie i bardzo mężnie, bo nie robi tego niestety szkoła niszczona przez barbarię, usuwającą treści patriotyczne, narodowe z podręczników i nauczania naszych dzieci. Oskarżająca ustami ministra Polaków o budowaniu obozów, obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Usuwane są treści patriotyczne, budzące dumę z dziejów i wielkości Polski – wskazywał hierarcha.

Dodał, że "obowiązkiem biskupa jest wprowadzenie Chrystusa do polityki, bowiem polityka bez Chrystusa jest największą plagą narodu. A wielki ojciec Kościoła, św. Augustyn miłość do kraju jest też wyrazem miłości do Boga. Wiara musi pobudzać nas do pracy na rzecz sprawiedliwości, pokoju, dobrych rządów. To właśnie taka powinna być polityka. Praca na rzecz sprawiedliwości, pokoju i dobrych rządów".

