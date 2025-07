Co planuje Tusk? Sasin: Jak to się stanie, to będzie to potężny błąd

Do rekonstrukcji rządu miało dojść 15 lipca. W ubiegłym tygodniu nieoczekiwanie zmieniono tę datę. Nowy kształt rządu mamy poznać pomiędzy 22 a 25 lipca. Rekonstrukcja to jednak nie tylko zmiany personalne. Według dotychczasowych ustaleń, zlikwidowane ma zostać Ministerstwo Aktywów Państwowych. W planach jest również powołanie do życia dwóch nowych, dużych resortów.

Sasin o likwidacji MAP: Potężny błąd

Pomysł likwidacji Ministerstwa Aktywów Państwowych negatywnie ocenił były szef tego resortu Jacek Sasin.

– Jak to się stanie, to będzie to potężny błąd, ale też bardzo wyraźny sygnał pokazujący, jak SSP traktuje ta ekipa. Po pierwsze, podporządkowanie premierowi, takie bezpośrednie, strategicznych spółek, dla mnie jest sygnałem, że one będą teraz jeszcze bardziej politycznym łupem niż były. Koalicja się sypie, trzeba ją cementować. Nie ma innego pomysłu na cementowanie, więc tylko i wyłącznie przekupstwo i kupowanie posadami. To się zresztą już dzieje – stwierdził.

Polityk PiS wskazał, że w kontrolowanych przez Skarb Państwa firmach "dzieje się źle". Zapowiedział, że w tym tygodniu przedstawi raport dotyczący kondycji finansowej państwowych firm.

– To będzie poważny dokument, on będzie podsumowywał te 1,5 roku rządów koalicji 13 grudnia w spółkach. Naprawdę jest bardzo źle – powiedział.

Sasin skomentował również dobre wyniki Orlenu. Wskazał, że były one możliwe dzięki działalności poprzedniego rządu i kierownictwa koncernu.

– Gdybym nie był człowiekiem z natury skromnym, to przede wszystkim te gratulacje, bym powiedział, należą się mnie, ale również prezesowi Obajtkowi, bo to my żeśmy wspólnie, działając razem, jakby powiedział Bodnar – działając wspólnie i w porozumieniu, dokonali tego. To znaczy rzeczywiście doprowadziliśmy do tej fuzji, która była niezwykle skomplikowanym i trudnym procesem, napotykającym wiele problemów na swojej drodze – stwierdził.

