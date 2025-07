"Wrócił Tusk – wróciło bezrobocie". Morawiecki uderza w rząd

Jak wynika z najnowszych danych Eurostatu, w Polsce szybko rośnie bezrobocie wśród osób do 25 roku życia. W ciągu ostatniego roku jego wskaźnik wzrósł o prawie 30 proc.

Rada Ministrów przyjęła z kolei aktualizację "Wieloletnich założeń makroekonomicznych na lata 2025-2029", obniżając prognozowany na br. wzrost PKB do 3,5 proc. (wobec 3,7 proc. zapisanych w założeniach w kwietniu br.), zaś średnioroczną inflację – do 3,5proc. (z odpowiednio 4,5 proc. oczekiwanych w kwietniu, podało Ministerstwo Finansów. Są to prognozy zgodne z przyjętymi w połowie czerwca założeniami makro do projektu budżetu na 2026 r.

"Zmiana scenariusza makroekonomicznego wynika z napływających danych makroekonomicznych z pierwszych miesięcy bieżącego roku oraz zmiany założeń mających wpływ na prognozy poszczególnych kategorii makroekonomicznych" – czytamy w komunikacie.

Morawiecki: To są ludzkie dramaty

Do sytuacji gospodarczej odniósł się na konferencji prasowej poseł PiS, Mateusz Morawiecki.

– Setki CV rozsyłane przez młodych ludzi, malejąca liczba ofert pracy, galopujące bezrobocie, które daje się odczuć w całej Polsce, masowe zwolnienia, ludzie są przerażeni. Młodzi coraz częściej myślą o emigracji. Nie tak dawno temu to była normalna rzeczywistość w III RP. Dzisiaj niestety ten czas wraca – powiedział były premier.

Jak podkreślił parlamentarzysta, "bezrobocie wśród młodych sięga powyżej 13 pp". – To są ludzkie dramaty, którymi powinien zająć się ten rząd. To oznacza również, że ten rząd zmierza w kierunku eksportu miejsc pracy. Jeżeli nie ma miejsc pracy, to setki Polaków wyjeżdżają z Polski. Mamy gwałtowne przyrosty bezrobocia w poszczególnych miejscach w Polsce. Musimy przeciwdziałać temu. Proponujemy szereg rozwiązań – m. in. przeszkolenia związane z nowym rynkiem pracy, ulga dla przedsiębiorcy na zatrudnianie młodych ludzi – mówił Morawiecki.

Były premier o rządzie Tuska: Niech ustąpią

Były szef rządu stwierdził, że "wrócił Tusk – wróciło bezrobocie".

– Niech ustąpią miejsca tym, którzy wiedzą, jak się zarządza gospodarką. Mamy szereg propozycji. Chwalicie się wydatkami na bezpieczeństwo, które wam zostawiliśmy – chwalcie się, ale przynajmniej te pieniądze wprzęgnijcie w polską gospodarkę – zaapelował poseł PiS.

– Galopujący dług, zapaść w przemyśle, dramatyczne dane związane ze wskaźnikiem PMI to tylko część danych, które pokazują, że ten rząd natychmiast powinien wziąć się do roboty – dodał.

