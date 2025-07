Co się dzieje z gospodarką? Rząd obniża prognozy

Prognozowany wzrost PKB obniżono do 3,5 proc. (wobec 3,7 proc. zapisanych w założeniach w kwietniu br.), zaś średnioroczną inflację – do 3,5proc. (z odpowiednio 4,5 proc. oczekiwanych w kwietniu, podało Ministerstwo Finansów. Są to prognozy zgodne z przyjętymi w połowie czerwca założeniami makro do projektu budżetu na 2026 r.

"Zmiana scenariusza makroekonomicznego wynika z napływających danych makroekonomicznych z pierwszych miesięcy bieżącego roku oraz zmiany założeń mających wpływ na prognozy poszczególnych kategorii makroekonomicznych" – czytamy w komunikacie.

Podstawa dla budżetu

Przyjęty scenariusz stanowi podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2026, podkreślił resort.

"W 2026 r. wysokie tempo wzrostu polskiej gospodarki zostanie utrzymane, wynosząc w ujęciu realnym 3,5 proc." – czytamy dalej.

"W 2026 r. wzrost inwestycji ogółem wyniesie 8 proc. W 2026 r. zakładane jest największe wydatkowanie środków w ramach KPO. Przewiduje się, że stopa inwestycji wzrośnie z 16,9 proc. PKB w 2024 r. do 18,1 proc. w 2026 r." – napisał też resort.

Prognozy dot. inflacji

Średnioroczna inflacja konsumencka w 2026 r. 3 proc. Prognoza inflacji na 2025 r. i 2026 r. została obniżona względem kwietniowych Założeń. Odczyty inflacji w ostatnich miesiącach okazały się poniżej oczekiwań, zarówno analityków rynkowych, jak i wcześniej zakładanej ścieżki, wskazano także.

"Przewiduje się, że od 2026 r. tempo wzrostu cen konsumpcyjnych znajdzie się trwale w dopuszczalnym paśmie odchyleń od celu inflacyjnego NBP" – czytamy w komunikacie.

W 2026 r. prognozowana jest kontynuacja pozytywnych trendów – dobrej koniunktury i korzystnej sytuacji na rynku pracy – co przełoży się na dalszy wzrost wynagrodzeń.

"Przewiduje się, że przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wzrośnie o 6,4 proc. w ujęciu nominalnym oraz o 3,3 proc. w ujęciu realnym" – czytamy dalej.

