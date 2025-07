Koniec rządowej ochrony. Rachunki milionów Polaków pójdą w górę

We wrześniu 2022 roku prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o dopłatach do paliw innych niż węgiel. Przepisy zakładały wprowadzenie mechanizmu dopłat od 500 do 3 tys. złotych dla użytkowników systemów grzewczych, których paliwem był surowiec inny niż węgiel. Ustawa wprowadziła także rozwiązanie dotyczące mechanizmu ustalania przez przedsiębiorstwa energetyczne – tzw. taryfy z rekompensatą dla odbiorców ciepła z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe i użyteczności publicznej. W wyniku wprowadzenia tej regulacji dla odbiorców tej grupy ograniczono wzrost cen ciepła i kosztów podgrzania ciepłej wody użytkowej do ustalonego poziomu.

Projekt ustawy wprowadzający dopłaty do innych źródeł ogrzewania niż węgiel został przyjęty w Sejmie 2 września. Warto przypomnieć, że za przyjęciem nowych rozwiązań o dopłatach głosowało 293 posłów, w tym kluby PiS, Lewicy, Koalicji Polskiej, Porozumienia czy Kukiz’15. Propozycję poparło także 4 posłów KO: Paweł Kowal, Jakub Rutnicki, Tomasz Szymański i Ryszard Wilczyński. Większość klubu KO wstrzymała się od głosu, ale 4 posłów zagłosowało przeciw: Tomasz Aniśko, Klaudia Jachira, Małgorzata Tracz i Urszula Zielińska. Przeciw głosowały też kluby Konfederacji i Polski 2050. 112 posłów wstrzymało się od głosu.

Koniec ochrony dla Polaków

30 czerwca tego roku wspomniany wyżej program wsparcia dla użytkowników ciepła systemowego został zakończony. Dla lokatorów oznacza to podwyżki opłat, które już zapowiedziało część firm oraz spółdzielni.

"Aktualizacja wysokości zaliczek na poczet kosztów centralnego ogrzewania oraz podgrzania wody nastąpi po rozliczeniu mediów za okres od czerwca 2024 r. do maja 2025 r. Rozliczenia za zużycie mediów oraz nowe zaliczki zostaną przekazane mieszkańcom w terminie od października do listopada 2025 r." – przekazała portalowi money.pl Spółdzielnia Mieszkaniowa Wielkopolanka z Poznania.

Według ekspertów, podwyżki mogą sięgnąć sięgać od kilku do kilkudziesięciu procent, w zależności od lokalizacji czy stosowanej przy produkcji ciepła technologii.

