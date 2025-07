Od dziś wyższe rachunki za prąd. Sprawdź, ile zapłacisz

Jak przekazał prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE), powrót opłaty mocowej będzie oznaczać dla Polaków wzrost miesięcznych rachunków za prąd w przedziale od 2,86 do 16,01 złotych netto. Dokładna wysokość podwyżki będzie zależała od rocznego zużycia energii elektrycznej.

Polacy zapłacą więcej za prąd

Jeśli będzie to nie więcej niż 500 kWh, wtedy podwyżka wyniesie 2,86 zł na miesiąc. W przedziale od 500 do 1200 kWh rocznie rachunki wzrosną o 6,86 zł miesięcznie. W przypadku zużycia między 1200 do 2800 kWh, kwota do zapłaty wyniesie 11,44 zł miesięcznie, a powyżej 2800 kWh – 16,01 zł na miesiąc.

Należy jednak pamiętać, że do podanych kwot należy także doliczyć podatek VAT, co oznacza dodatkowe 2-3 złote więcej co miesiąc.

URE przypomina, że opłata mocowa to jedna z pozycji widocznych na rachunkach za energię elektryczną od 2021 r., w konsekwencji przyjętej w 2017 r. ustawy o rynku mocy, która wprowadziła mechanizm wynagradzania wytwórców energii za gotowość dostarczania mocy do sieci. Głównym uzasadnieniem wprowadzenia tej opłaty była potrzeba zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej.

Funkcjonowanie programu wsparcia dostawców mocy przewidziano do 2047 r. Koszt rynku mocy w 2024 r. wyniósł blisko 6,1 mld zł wobec 5,3 mld zł w 2023 r. Wysokość obowiązków mocowych zakontraktowanych w aukcjach na 2025 r. wynosi nieco ponad 6,4 mld zł.

Mrożenie cen

Premier Donald Tusk poinformował 24 czerwca, że rząd podjął decyzję o zamrożeniu cen energii dla gospodarstw domowych do końca tego roku.

Zgodnie z ustawą z 27 listopada 2024 r. dotyczącą ograniczania wysokości cen energii elektrycznej, jej odbiorcy w gospodarstwach domowych do końca września 2025 roku korzystają z rozliczeń za energię po cenie maksymalnej wynoszącej 500 zł/MWh.

Projekt zakłada m.in. zniesienie zasady 10H i ustalenie minimalnej odległości wiatraków od zabudowań na 500 m, co – w ocenie autorów projektu – powinno przyczynić się do wzrostu zainstalowanej mocy w nowych projektach wiatrowych na lądzie, nawet o 60-70 proc. Nowe przepisy wprowadzają też zachęty dla inwestorów, aby w miejsce starych turbin instalowali nowe.

