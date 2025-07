Bilans korzyści i ryzyka

Najpierw fakty. W Radiu Wnet, a tym bardziej u mnie Grzegorz Braun (co mu się zarzuca) nie zaprzeczył, że komór gazowych w ogóle nie było, tym bardziej nie zakwestionował Zagłady. Każdy może odsłuchać. W trakcie wywiadu nie byłem w stanie kontrować kilku jego kontrowersyjnych wypowiedzi – owszem, pewnie mogłem się lepiej przygotować, obstawić dokumentami, fotokopiami. Dziś, post factum, robią to za mnie internauci, i chwała im za to.