Eliza Michalik: Hołownia powinien stanąć przed Trybunałem Stanu

Karol Nawrocki wygrał wybory prezydenckie, uzyskując w drugiej turze poparcie na poziomie 50,89 proc. Jego kontrkandydat Rafał Trzaskowski otrzymał 49,11 proc. głosów. Nawrocki oficjalnie obejmie urząd po złożeniu wobec Zgromadzenia Narodowego przysięgi.

W sobotę w Monitorze Polskim opublikowano postanowienie marszałka Sejmu Szymona Hołowni ws. zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na urząd prezydenta. Uroczystość odbędzie się 6 sierpnia o godz. 10:00 w sali posiedzeń Sejmu.

Eliza Michalik atakuje Hołownię

– Druga osoba w państwie, marszałek Szymon Hołownia, nie ma pojęcia, czym się kieruje, nie potrafi tego wytłumaczyć opinii publicznej, zwołując zaprzysiężenie Karola Nawrockiego na prezydenta 6 sierpnia – powiedziała sprzyjająca obecnej władzy publicystka Eliza Michalik w nowym materiale na swoim kanale YouTube.

– Stan gry politycznej na dziś w Polsce mamy taki, że nie znamy wyników wyborów. Wyniki ogłoszone przez Państwową Komisję Wyborczą są nieprawdziwe w świetle tego, że wiemy, iż doszło do fałszerstw. Skargi nie zostały należycie rozpatrzone. Prokuratura nie zakończyła dochodzenia w sprawie nieprawidłowości w komisach wyborczych – grzmiała komentatorka, która wciąż nie może pochodzić się z porażką Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich.

"Powinien stanąć przed Trybunałem Stanu"

Oburzona stwierdziła, że "wszystkie wpisy, zawiadomienia, skargi, informacje, oparte na obowiązujących aktach prawnych, zostały zignorowane przez marszałka Szymona Hołownię, (...) wbrew stanowisku premiera Donalda Tuska, który próbował rozmawiać z Szymonem Hołownią i naciskać na niego, żeby – co logiczne – przełożył datę zaprzysiężenia Nawrockiego tylko do czasu, kiedy zostaną wyjaśnione wszystkie wątpliwości".

– Myślę, że Hołownia za zaprzysiężenie Karola Nawrockiego na prezydenta powinien stanąć przed Trybunałem Stanu. Czy to się wydarzy? Nie wiem. Kiedyś bym powiedziała, że na pewno tak. Ale dzisiaj jak widzę, że nie rozliczono PiS-u za nic, nie jestem tego pewna – mówiła Eliza Michalik. – Natomiast gdyby kiedyś się zdarzyło, ze do władzy dojdą ludzie, którzy będą chcieli wypełniać swoje obowiązki wobec prawa, konstytucji i narodu, to niewątpliwie Szymon Hołownia dopuszcza się grubego bezprawia – dodała.

