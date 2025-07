Strejlau uderza w Nawrockiego. Legendarny trener jest oburzony

Andrzej Strejlau nawiązał do przeszłości Karola Nawrockiego, w tym jego aktywności w środowisku kibolskim. – Jeżeli bójkę ktoś uznaje za szlachetną sztukę, to potrzebny jest dobry psychiatra – stwierdził selekcjoner w rozmowie z portalem Goniec.pl.

– Jeżeli bójkę ktoś uznaje za szlachetną sztukę, to potrzebny jest dobry psychiatra, żeby to rozsądzić, jak można człowiekowi pomóc w zrozumieniu istoty zagadnienia – mówił Strejlau.

Legendarny trener nie kryje oburzenia. – To zachowanie jest nie do przyjęcia. To nie licuje z godnością urzędu – stwierdził.

Przeszłość Nawrockiego

W trakcie kampanii prezydenckiej media rozpisywały się o kibolskiej ustawce, w której miał brać udział Karol Nawrocki. Temat wypłynął podczas rozmowy prezesa Instytutu Pamięci Narodowej ze Sławomirem Mentzenem. – W różnych modułach sportowych, szlachetnych walk występowałem, nie zawsze wychodziłem z nich zwycięsko – mówił Nawrocki.

Wirtualna Polska twierdzi, że w 2009 r. miało dojść do bójki między pseudokibicami Lecha Poznań i Lechii Gdańsk. W starciu miało wziąć udział łącznie nawet 140 osób. Jedną z nich miał być obecny kandydat na prezydenta.

Nawrocki: Brałem udział w sportowej rywalizacji

Kilka dni po tej sytuacji Nawrocki podczas wywiadu został kolejny raz zapytany o sprawę ustawek. – Od 2009 r. jestem monitorowany przez polskie służby specjalne. Mam dostęp do ściśle tajnych informacji Unii Europejskiej. Ja to podkreślam, bo to jest bardzo ważne. Wszystkie agendy państwa polskiego wiedziały, kim jest Karol Nawrocki, wydając mi najważniejsze certyfikaty. Stąd z pełnym spokojem wchodziłem do kampanii wyborczej. Macie państwo świadomość, że to, co widzicie często w mediach, jest wytworem nieczystej gry politycznej – powiedział Karol Nawrocki, który w sobotę był gościem RMF FM.

Nie chciał jednak wprost odpowiedzieć na pytanie, czy brał udział w kibolskich ustawkach. – Zawsze brałem udział w sportowej rywalizacji, w różnych konwencjach – podkreślił.

Czytaj też:

Nie chcieli dopuścić do zaprzysiężenia Nawrockiego. Minister potwierdza: Były naciski