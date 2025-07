"Tusk tego Hołowni nie daruje". Sasin: Ja nie mam żadnych wątpliwości

Słowa marszałka Sejmu o wywieranej na niego presji w celu niedopuszczenia do zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta wywołały żywą reakcję. Przypomnijmy, że w trakcie piątkowego wywiadu Szymon Hołownia stwierdził, że wielokrotnie rozpytywano go, czy jest gotowy "przeprowadzić zamach stanu". Wiadomo, że lider Polski 2050 zostanie w tej sprawie przesłuchany przez prokuraturę.

Tymczasem opozycja uważa, że premier Donald Tusk, na którego padło podejrzenie, że to on mógł być jednym z polityków szantażujących Hołownię, nie zapomni marszałkowi Sejmu jego słów.

– Tusk marszałkowi Hołowni nie daruje tego, że zdemaskował go jako człowieka, który chciał w Polsce zabić demokrację, że naraził go w tej chwili na potężną odpowiedzialność karną. Ja nie mam żadnych wątpliwości, chyba nikt z państwa nie ma […], kto namawiał marszałka Hołownię… Przecież to jest oczywiste, że Tusk – powiedział Jacek Sasin.

Sasin: Nie wolno lekceważyć słów Hołowni

Polityk PiS przekonywał, że nie wolno zlekceważyć słów marszałka Sejmu. Sprawę nacisków należy wyjaśnić do końca.

– Wszyscy ci, którzy próbują robić z tego jakieś mało znaczące wydarzenie, próbują mówić, że pan marszałek się albo zagalopował, albo się oddał jakimś retorycznym popisom… Ale to, czy to wyczerpuje znamiona przestępstwa, to – z całym szacunkiem dla pana marszałka – to nie on będzie orzekał, tylko od tego są odpowiednie organy, które będą w tej sprawie orzekać, a w ostatecznym rozrachunku to sąd orzeka – powiedział.

Sasin przekonywał, że obecnie w Polsce "panuje bezprawie" i "dziki zachód", gdzie "prawo wyznaczają pięści i posiadanie w swoich rękach instytucji państwa, używanych do tego, aby to prawo łamać i postępować w sposób bezprawny". Odnosząc się do Szymona Hołowni stwierdził, że okazał się być "człowiekiem odpowiedzialnym", który "odegrał historyczną rolę".

