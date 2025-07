Bosak: Być może będzie to jedyna droga do niewykonania paktu migracyjnego

Jednym z tematów rozmowy z Krzysztofem Bosakiem w najnowszym odcinku na kanale YouTube Bogdana Rymanowskiego był problem masowej migracji, zaczynającej coraz bardziej zagrażać Polsce. Jeden z liderów Konfederacji przypomniał szereg argumentów prezentowanych w ostatnich miesiącach i latach przez ugrupowanie. Stanowisko partii jest jasne i konsekwentne – migracja musi być ograniczona, odpowiedzialna i kontrolowana, a Polska nie może otworzyć się na masową migrację – zarówno nielegalną, jak i legalną.

W ankiecie w trakcie programu widzowie Rymanowskiego odpowiedzieli, że główną odpowiedzialność za problemy migracyjne w Polsce ponosi Unia Europejska (47 proc.), obecny rząd (32 proc.), poprzedni rząd (17 proc.), a odpowiedź "nikt, bo to naturalny proces", wskazało 3 procent uczestników ankiety.

Masowa migracja do Polski. Bosak: UE dopiero wejdzie do gry

Prezes Ruchu Narodowego przypomniał Unia Europejska wejdzie do gry dopiero, gdy zacznie obowiązywać pakt migracyjny, czyli w połowie 2026 roku. Na razie to polskie rządy ponoszą odpowiedzialność.

– W tej chwili za problem migracji odpowiadają przede wszystkim kolejne polskie rządy. W największym stopniu rządu PiS-u, ponieważ rządził najdłużej w okresie napływu do Polski masowej migracji, w mniejszym stopniu, ale już w znaczącym rząd Platformy. W mniejszym, bo rządzi krócej, nie lepiej, chociaż kilka pozytywnych zmian zainicjowali. Np. MSZ zaczął przykręcać kurek, jeśli chodzi o łatwość wydawania wiz dla fałszywych studentów – powiedział parlamentarzysta.

Pytany, czy Polska będzie mogła się "wykupić" poprzez płacenie przez polskich podatników do Unii kar za niewpuszczanie nielegalnych przybyszów, Bosak zwrócił uwagę za mec. Kwaśniewskim z Ordo Iuris, że oprócz zapłacenia haraczu będzie jeszcze trzeba znaleźć państwo UE, które będzie chciało przyjąć tych, których nie będziemy my chcieli przyjąć. Tego ciężko się spodziewać.

– To może skończyć się w ten sposób, że jedyną drogą niewykonania paktu migracyjnego będzie po prostu odmowa. Odmowa kolaboracji, odmowa współpracy – powiedział Bosak.

Prowadzący przypomniał, że premier Donald Tusk zapowiedział, że Polska nie wpuści żadnych imigrantów w ramach paktu migracyjnego.

– Zobaczymy, czy okażą się prawdomówni, czy okażą się kłamczuchami – stwierdził Bosak.

Pakt migracyjny. Jacek Saryusz-Wolski: Ostatecznie rząd może się nie zastosować

W niedawnej audycji na antenie Radia Wnet w podobny sposób wypowiedział się Jacek Saryusz-Wolski. Były europoseł zajmujący się m.in. zagadnieniami Unii Europejskiej powiedział, że oprócz niewykonania, samo wypowiedzenie paktu migracyjnego również jest możliwe.

Były europoseł zwrócił uwagę, że formalnie regulacja ta zacznie obowiązywać od lipca 2026 roku. – Na gruncie ogólnych rozstrzygnięć prawa międzynarodowego każda umowa międzynarodowa może zostać wypowiedziana. Nie jest to proste, ale możliwe tendencje do podważania tych rozstrzygnięć w tej chwili są szersze, niż tylko w Polsce. Wymaga to pracy dyplomatycznej i presji – zaznaczył Saryusz-Wolski.

Polityk przypomniał, że niemiecka kanclerz Angela Merkel za swoich rządów łamiąc prawo unijne, na masową skalę wpuściła do Europy afrykańskich i bliskowschodnich imigrantów. – Na jakiej podstawie aktualny rząd niemiecki, łamiąc prawo, robi to, co robi, łamiąc prawo unijne? Odpowiedź brzmi: można próbować zmienić prawo w wariancie "A" i "B", można nie stosować prawa i są tego liczne przykłady. Jest to sytuacja ostateczna, ale możliwa – powiedział.

