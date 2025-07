Gawłowski skazany na więzienie. Matecki: Co z Grodzkim i Giertychem?

DoRzeczy.pl: Sąd Okręgowy w Szczecinie skazał senatora Stanisława Gawłowskiego na pięć lat więzienia w tzw. aferze melioracyjnej. Senator został uznany winnym m.in. przyjęcia łapówek. Wobec Stanisława Gawłowskiego sąd orzekł też m.in. karę 180 tys. zł grzywny i zakazał zajmowania kierowniczych stanowisk w państwowych instytucjach i spółkach przez 10 lat. Co prawda wyrok nie jest prawomocny, ale jednak. Czyli w Polsce chyba są jeszcze niezależne sądy?

Dariusz Matecki: Niezależne sądy jeszcze są. Ten wyrok bardzo cieszy. Słyszałem wiele o panu Gawłowskim – o tym, co robił jako wiceminister środowiska w latach 2007-2915 i jaka siatka powiązań wokół niego się wywiązała na Pomorzu Zachodnim. Pięć lat więzienia to chyba nawet trochę za mało. Pytanie pozostaje otwarte, co z kolejnymi politykami Platformy Obywatelskiej? Z Romanem Giertychem i z Tomaszem Grodzkim. Osób, gdzie sprawy były dość oczywiste, jest dużo więcej. Jeśli mamy 200 świadków, którzy chcą zeznawać, a nagle prokuratura nie widzi problemu w sprawie pana Grodzkiego, to uważam, że to się wszystko łączy również z panem Gawłowskim. Często widują ich na lotnisku, bo zarówno Stanisław Gawłowski, jak i Tomasz Grodzki, latają ze mną z jednego lotniska ze Szczecina – z Goleniowa. Zawsze bardzo serdecznie się witają i przytulają, więc to nie jest tak, że Stanisław Gawłowski w jakikolwiek sposób był wyklęty w Platformy Obywatelskiej, wręcz przeciwnie. To był człowiek, który bardzo mocno angażował się w kampanię Rafała Trzaskowskiego. Dziś już wiemy dlaczego.

Stanisław Gawłowski był jednak bardzo wpływowym politykiem Platformy Obywatelskiej, pełnił m.in. funkcję sekretarza generalnego. W 2023 roku kandydował do Senatu z ramienia Koalicji Obywatelskiej. Co zatem, po wyroku skazującym, powinna zrobić Platforma Obywatelska?

Powinien zostać wyrzucony z klubu Koalicji Obywatelskiej. To dość oczywiste i tego wymaga honor.

Honorowe byłoby też chyba, gdyby Stanisław Gawłowski sam złożył mandat senatora. Uważa pan, że tak postąpi?

Myślę, że nie. Nie zrobi tego z całą pewnością, bo będzie czekać na wyrok drugiej instancji. Zobaczymy, jak on się zachowa. W ciągu ostatnich miesięcy więcej komentował działalność Prawa i Sprawiedliwości niż swoją. Ostatni jego wpis, który przed chwilą widziałem, był na temat tego, że Michał Woś "będzie siedzieć" za to, że uczestniczył w zakupie urządzeń do weryfikowania właśnie takich przestępstw, jak popełnił Stanisław Gawłowski. Nic dziwnego, że nie podoba mu się zakup Pegasusa czy tego typu oprogramowania, skoro – jak dzisiaj widzimy – sąd uznał, że popełnił przestępstwa.

