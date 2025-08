Europoseł PiS zwrócił się do Wysockiej-Schnepf. "Pani Doroto, chciałbym serdecznie podziękować"

Na profilu TVP Info w serwisie X pojawił się materiał zapowiadający odcinek programu "Niebezpieczne związki". Z 10 lat urzędowania telewizja państwowa wybrała i pokazała kompilację wyłącznie wpadek, przejęzyczeń i kontrowersyjnych, emocjonalnych wypowiedzi prezydenta Andrzeja Dudy, który 6 sierpnia zakończy swoją drugą kadencję. Wideo ma także prześmiewczą warstwę muzyczną. Nie znalazło się miejsce dla choćby jednej neutralnej wypowiedzi, czy sytuacji o pozytywnych nie wspominając.

To program, który prowadzi Dorota Wysocka-Schnepf. Sama prowadząca nie kryła zachwytu nad zajawką programu. "Tego się nie da «odzobaczyć», a jeszcze bardziej nie da się «odusłyszeć«. Polecam serdecznie również ścieżkę dźwiękową. A także cały program" – zachęciła do oglądania na X.

Europoseł PiS podziękował Wysockiej-Schnepf

Na ten wpis zareagował poseł do Parlamentu Europejskiego z ramienia PiS Jacek Ozdoba. "Pani Doroto, Chciałbym Pani serdecznie podziękować" – przyznał.

"Dziękuję za to, że jest Pani swoistą kropką nad «i» w całym obrzydlistwie, które od miesięcy uprawiane jest w neoTVP — za to, jak Pani twarz i słowa doskonale uzupełniają obraz obecnej koalicji rządzącej" – napisał.

"Dziękuję za to, że pokazuje Pani jak wygląda kolejne pokolenie ubeków przy władzy, i jak zbrodniarze są wynoszeni na piedestał, a odpowiedzialność za ich czyny jest wybielana" – dodał.

"Dzięki Pani nikt, kto patrzy uważnie, nie ma już wątpliwości, kim jesteście" – zwrócił uwagę.

"Pozdrowienia dla arcykapłanki propagandy – niekwestionowanej mistrzyni sakralizacji 8 gwiazdek" – podsumował, zawiązując do podsumowania, jakie zafundował Wysockiej-Schnepf Krzysztof Stanowski podczas debaty prezydenckiej.

Materiał TVP Info o Dudzie. "Kurszczyzna pierwszej wody"

Internauci i dziennikarze nie zostawiają na materiale suchej nitki. "Kurszczyzna czystej wody, tylko w drugą stronę" – skomentował Tomasz Żółciak z Money.pl.

"Sam jestem bardzo krytyczny wobec tej prezydentury. Ale to podsumowanie to są jakieś kompletne brednie. 10 lat zależności od prezesa PiS? Tylko totalny analfabeta polityczny albo propagandysta może sformułować taką ocenę" – zwrócił uwagę publicysta "Do Rzeczy" Łukasz Warzecha.

