Burza po słowach Mentzena. Stanowcza reakcja kolejnego polityka PiS

Jarosław Kaczyński przedstawił w piątek podczas konferencji prasowej 10 punktów "Deklaracji Polskiej". Podkreślił, że "deklaracja powstała w odpowiedzi na konieczność wyjaśnienia podziałów". – Propozycja skierowana przede wszystkim do Konfederacji, ale także i innych ugrupowań, by podpisały te punkty – powiedział wówczas.

Prezes PiS pytany w piątek o to, czy deklarację można nazwać otwartym zaproszeniem dla Konfederacji do zawarcia koalicji, odpowiedział, że "gdyby ta deklaracja została przyjęta, to naprawdę byłaby to płaszczyzna, gdzie można by ją było i na tym obszarze uzupełnić".

Mentzen o Kaczyńskim: polityczny gangster

Ostro na propozycję Jarosława Kaczyńskiego zareagował jeden z liderów Konfederacji, Sławomir Mentzen. We wtorek opublikował nagranie na YouTube, w którym odrzucił propozycję Jarosława Kaczyńskiego, dotyczącą podpisania "Deklaracji Polskiej". Prezesa PiS nazwał "politycznym gangsterem". – Nie mam powodu, żeby temu człowiekowi ufać i za wszelką cenę dążyć do koalicji z nim. Jeżeli ta koalicja skończyłaby się tak, że on nas politycznie zniszczy, a do tego robił rzeczy, na które się nie zgadzamy, to jaki jest sens zawiązywania takiej koalicji? Właściwie żaden – stwierdził Sławomir Mentezn, mówiąc o Jarosławie Kaczyńskim.

"Piwo z Mentzenem". Zbigniew Bogucki odwołał swój udział

Na skutek tych słów kolejny polityk PiS odwołał swój udział w wydarzeniu "Piwo z Mentzenem". Zbigniew Bogucki, który ma zostać szefem Kancelarii Prezydenta RP Karola Nawrockiego, napisał na platformie X, że "na krótkim urlopie z rodziną chciał na chwilę oderwać się od politycznego zgiełku, ale niestety zobaczył amok oskarżeń wobec Jarosława Kaczyńskiego". "Nawarzył Pan piwa niestrawnego dla człowieka kulturalnego, więc niech pan je teraz pije sam beze mnie" – dodał.

Zbigniew Bogucki zaznaczył we wpisie, że "jest już jeden facet, który od lat takie mocno niestrawne piwo warzy i w nim gustuje, nazywa się Donald Tusk". "Nie warto go naśladować, ale warto przeprosić za swoje słowa" – napisał.

Poseł PiS miał wziąć udział w "Piwie z Mentzenem" 19 września w Szczecinie.

Wcześniej udział w wydarzeniu Sławomira Mentzena odwołał wiceprezes PiS Przemysław Czarnek.

