Ostra reakcja Czarnka na słowa Mentzena. "Proszę wykreślić mnie z listy gości"

Prezes PiS Jarosław Kaczyński przedstawił w piątek podczas konferencji prasowej 10 punktów "Deklaracji Polskiej". Podkreślił, że "deklaracja powstała w odpowiedzi na konieczność wyjaśnienia podziałów". – Propozycja skierowana przede wszystkim do Konfederacji, ale także i innych ugrupowań, by podpisały te punkty – powiedział Jarosław Kaczyński.

Lider PiS zapytany wówczas o to, czy deklarację można nazwać otwartym zaproszeniem dla Konfederacji do zawarcia koalicji, odpowiedział, że "gdyby ta deklaracja została przyjęta, to naprawdę byłaby to płaszczyzna, gdzie można by ją było i na tym obszarze uzupełnić".

Mentzen o Kaczyńskim: polityczny gangster

We wtorek jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen, opublikował nagranie na YouTube, w którym odrzucił propozycję Jarosława Kaczyńskiego, dotyczącą podpisania “Deklaracji Polskiej”. Prezesa PiS nazwał “politycznym gangsterem". – Nie mam powodu, żeby temu człowiekowi ufać i za wszelką cenę dążyć do koalicji z nim. Jeżeli ta koalicja skończyłaby się tak, że on nas politycznie zniszczy, a do tego robił rzeczy, na które się nie zgadzamy, to jaki jest sens zawiązywania takiej koalicji? Właściwie żaden – stwierdził Sławomir Mentezn, mówiąc o Jarosławie Kaczyńskim.

Ostra reakcja Czarnka. W tle "Piwo z Mentzenem"

Ostro na słowa Sławomira Mentzena zareagował Przemysław Czarnek, wiceprezes PiS, pytając lidera Nowej Nadziei czy ten "oszalał".

"Granice nawet niekulturalnej polemiki zostały przez Pana przekroczone wielokrotnie w tej wypowiedzi. Być może jak Pan ochłonie, to dojdzie Pan do wniosku, że warto przeprosić, tak z ludzkich choćby powodów. A tymczasem proszę wykreślić mnie z listy gości tzw. piwa z Mentzenem. Po takich Pana wypowiedziach po prostu jest to niemożliwe. Kto wie? Może tego właśnie Pan chciał?" – napisał na platformie X Przemysław Czarnek.

Wiceprezes PiS miał wziąć udział w wydarzeniu "Piwo z Mentzenem" 5 września w Rzeszowie.

