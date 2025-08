Żurek: Ziobro może stawiać ultimatum swojemu psu

Zbigniew Ziobro postawił nowemu ministrowi sprawiedliwości Waldemarowi Żurkowi ultimatum. Chodzi o przywrócenie Dariusza Barskiego na stanowisko prokuratora krajowego.

– Do piątku wieczorem, do końca dnia, dajemy panu Żurkowi czas na refleksję i podjęcie właściwej decyzji. Chodzi o skontaktowanie się z prokuratorem Barskim i umożliwienie mu podjęcia wykonywania obowiązków. Nie robi bowiem żadnej łaski, jeśli to uczyni, tylko wykona swój obowiązek, bo Polacy mają prawo korzystać z najważniejszego organu odpowiedzialnego w Polsce za przestrzeganie, nadzorowanie prawa – oświadczył Zbigniew Ziobro. Podkreślił, że Barski jest jedynym legalnym prokuratorem krajowym.

Polityk PiS zarzucił też Żurkowi, że ten dokonując czystek w sądach, łamie prawo.

Żurek: To Ziobro łamał Konstytucję

Do słów Ziobry odniósł się sam Żurek w trakcie rozmowy z mediami. – Skorzystałem z kompetencji, które ma minister sprawiedliwości, który także sprawuje administracyjny nad sądami. Ja się przygotowuję do bardzo dużych reform realnych, nie takich jak minister Ziobro, bo jak minister Ziobro zaczynał swoje urzędowanie i je kończył, widzieliśmy gigantyczną zaległość w pracy sądów, a to najważniejsze dla obywatela, obywatel ma mieć szybko i sprawnie załatwioną sprawę, więc ja przygotowując się do tej reformy, muszę mieć na stanowiskach funkcyjnych osoby, co do których mam gwarancję, że nie będą sabotować mojej pracy, pracy innych ludzi – stwierdził Waldemar Żurek w rozmowie z Polsat News.

Żurek odrzucił też ultimatum, jakie postawił mu były minister sprawiedliwości. – Nie wiem czy minister ma psa, ale jak chodzi z nim na spacer, to może mu stawiać takie ultimatum, żeby pies wrócił albo przyniósł mu patyk. Minister Ziobro naprawdę niech zejdzie troszkę na ziemię i zobaczy w jakiej rzeczywistości żyje. Wszyscy, którzy łamali prawo, ponoszą i będą ponosić konsekwencje prawne, ale zgodnie z procedurami, więc wydaje mi się, że minister Ziobro powinien więcej czasu poświęcić na to, w jakich momentach naruszył prawo i w jaki sposób będzie się z tego tłumaczył wtedy, kiedy stanie przed niezależnym prokuratorem czy niezawisłym sądem – mówił nowy minister.

Ziobro: Zawiadomimy prokuraturę

Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro ocenił, że swoimi decyzjami nowy szef MS Waldemar Żurek popełnił już "pierwsze przestępstwa". Wiceprezes PiS zapowiedział, że skieruje do prokuratury zawiadomienie w tej sprawie. – Przedawnienie jest długie i przyjdzie czas na egzekucję prawa karnego w Polsce również wobec byłego sędziego Żurka – stwierdził Ziobro na konferencji prasowej.

– Minister Żurek popełnił w naszej ocenie przestępstwo, decydując się na odwołanie lub zawieszanie prezesów i wiceprezesów sądów. (...) Uczynił to w oparciu o rozwiązania, które są zakwestionowane przez wyrok wydany na jawnej rozprawie przez Trybunał Konstytucyjny w zeszłym roku – powiedział poseł PiS.

W październiku ubiegłego roku TK orzekł, że procedura odwoływania przez ministra sprawiedliwości prezesa albo wiceprezesa sądu bez opinii Krajowej Rady Sądownictwa jest niekonstytucyjna.

