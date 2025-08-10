Takich trzech

PŁYWANIE W KISIELU | Osoba publiczna musi uważać, co mówi, bo kiedyś jej własne słowa mogą ją dopaść.
Leszek Miller zasłynął kiedyś bon motem, że prawdziwego mężczyznę poznaje się nie po tym, jak zaczyna, a po tym, jak kończy. A dziś możemy zobaczyć, jak kończy polityczną karierę on sam. Mówiąc najuprzejmiej: jako oszołom.
Wpis Millera na portalu X po zaprzysiężeniu Karola Nawrockiego: „Na zaprzysiężeniu Nawrockiego nie było żadnego byłego premiera z SLD i szeroko rozumianej lewicy.
Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.