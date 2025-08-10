Hołownia jak Gowin

Wiemy o nich tyle, ile powiedzą nam oni sami albo zrelacjonują, oficjalnie lub nieoficjalnie, ich współpracownicy czy świadkowie danej sytuacji. Trzeba jednak pamiętać, że nie siedzimy w głowach decydentów. Dlatego najlepiej jest komentować nie domniemane motywacje, ale efekty.

Nie mam pojęcia, co działo się w głowie marszałka Hołowni przed 6 sierpnia.