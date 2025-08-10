Gnicie czy rewolucja?
  • Wojciech RoszkowskiAutor:Wojciech Roszkowski

Gnicie czy rewolucja?

Z INNEJ PERSPEKTYWY | W połowie lat 80., a więc w głębi „stanu powojennego”, słyszałem w rozważaniach o naszej sytuacji pytanie, czy jesteśmy „w stanie gnicia czy rewolucji”.

W rozmowach tych przeważała opinia, że jest to raczej stan gnicia. Tamten etap nie skończył się rewolucją, tylko wyłażeniem z bagna po 1989 r. Bagno z lekka osuszono, ale stan oszołomienia zmianami i dezorientacji co do celów i podstaw współżycia społecznego trwa i jest reprodukowany w kolejnych pokoleniach.

Chociaż przed 6 sierpnia mnożono alarmistyczne zapowiedzi przewrotu, to zaprzysiężenie prezydenta Karola Nawrockiego odbyło się bez przeszkód, a jego znakomite orędzie tchnęło w szeregi zwolenników patriotycznej rewolucji nową nadzieję.

