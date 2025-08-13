Prezydent USA Donald Trump oraz przywódca Rosji Władimir Putin spotkają się w piątek na terenie amerykańskiej bazy wojskowej Elmendorf-Richardson w Anchorage na Alasce.

Spotkanie będzie pierwszym Donalda Trumpem z Władimirem Putinem w drugiej kadencj prezydenta USA. Przywódcy wielokrotnie rozmawiali przez telefon, choć nie wszystkie rozmowy te były oficjalnie ujawniane. – W piątek rano prezydent Trump uda się w podróż do Anchorage na Alasce, gdzie odbędzie dwustronne spotkanie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Brutalna wojna między Rosją a Ukrainą wybuchła pod niekompetentnym przywództwem Joe Bidena, ale prezydent Trump jest zdeterminowany, by położyć kres tej wojnie i powstrzymać zabijanie – poinformowała we wtorek rzecznik Białego Domu Karoline Leavitt.

Kapitulacja Ukrainy porażką Nawrockiego? Kuriozalne słowa wiceszefa MON

Do spotkania w Alasce odniósł się w Polsat News Cezary Tomczyk (KO), wiceszef MON. – Ja się dzisiaj pytam i uważam, że jest fundamentalne z punktu widzenia naszych interesów. Gdzie w sprawie Ukrainy i – w związku z tym racji stanu RP – jest prezydent Nawrocki? – zapytał. Dodał, że "on jest głową państwa, jest zwierzchnikiem Sił Zbrojnych, człowiekiem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo z punktu widzenia też rozdziału kompetencji, jeżeli chodzi o sprawy NATO-owskie". – Jeżeli Ukraina zostanie poniżona, będzie musiała być zmuszona do jakiegoś rodzaju kapitulacji, to w pierwszej kolejności będzie to gigantyczna porażka RP, a w drugiej porażka prezydenta Nawrockiego – ocenił.

Zdaniem wiceszefa MON "jeżeli prezydent Nawrocki nie wykorzysta swoich stosunków z Ameryką, jak sam mówi wyjątkowych i dojdzie do tego, że Ukraina będzie musiała podpisać jakieś akt kapitulacji, to będzie gigantyczny problem dla całej Rzeczpospolitej Polskiej na wiele, wiele lat". – Wiemy, jakie są oczekiwania Rosji. Putin mówił o tym wprost. Jego kolega Viktor Orban mówi mniej więcej to samo. Wiemy, jakie są oczekiwania Europy, żeby był sprawiedliwy pokój, żeby Ukraina była częścią tego porozumienia. Trudno mówić o Ukrainie bez Ukrainy – dodał Cezary Tomczyk.

