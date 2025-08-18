"Uderzyć młotem". Były współpracownik Trumpa o rozmowach z Putinem

Były wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Mike Pence powiedział w CNN, że Donald Trump w kontaktach z przywódcami pokroju Władimira Putina woli podejście "aksamitnej rękawiczki", które nie jest skuteczne. Według Pence'a, prezydenta USA musi natychmiast "uderzyć młotem", nakładając na Rosję dodatkowe sankcje.

– Połączenie zaangażowania, ale także jasnego przekazu dla Putina, że jesteśmy gotowi podjąć działania, które dosłownie zrujnują jego gospodarkę, nawet jeśli podwoimy nasze zaangażowanie w bezpieczeństwo Ukrainy, są kluczowe – powiedział Pence, który był wiceprezydentem USA podczas pierwszej kadencji Donalda Trumpa. Podkreślił, że "sankcje powinny znaleźć się na biurku prezydenta, gotowe do podpisania, w czasie, gdy rozpoczną się negocjacje".

Polityk zaznacza, że świat nie może pozwolić Władimirowi Putinowi na przeciąganie wojny do końca roku. Mike Pence powiedział też, że Putin jest złoczyńcą, który rozpoczął wojnę bez powodu. – Teraz bardziej niż kiedykolwiek Ameryka i nasi sojusznicy muszą zdecydowanie stanąć po stronie Ukrainy i stworzyć warunki dla sprawiedliwego i trwałego pokoju – wskazał.

Pochwalił jednocześnie Donalda Trumpa za "dążenie do pokoju w Ukrainie". – Myślę, że zasługuje on na uznanie jako przywódca wolnego świata za to, że nie zrezygnował z Ukrainy – powiedział Pence, dodając, że "w administracji i wokół niej jest wiele głosów, które już kilka miesięcy temu chciałyby się pozbyć Ukrainy".

Rozmowa Zełenski-Trump

Biały Dom poinformował, że prezydent USA Donald Trump spotka się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim o godz. 13 czasu lokalnego (godz. 19 w Polsce). Na godz. 21 czasu polskiego zaplanowano z kolei rozmowy z udziałem przybyłych do Waszyngtonu europejskich przywódców. Nie będzie wśród nich przedstawiciela Polski.

Format spotkania dwustronnego Zełenski-Trump nie jest jeszcze znany. Telewizja NewsNation podała, że udział w nim weźmie m.in. wiceprezydent J.D. Vance. W planach nie ma konferencji prasowej.

Czytaj też:

"To było upokarzające. Radosny szczeniak". Applebaum uderza w TrumpaCzytaj też:

Ten żart rozbawił Putina. Nowe nagranie ze szczytu na Alasce