Ten żart rozbawił Putina. Nowe nagranie ze szczytu na Alasce

W miniony piątek w Anchorage na Alasce odbył się szczyt Trump – Putin poświęcony wojnie na Ukrainie. Na kilkadziesiąt godzin po jego zakończeniu w sieci pojawiły się nowe, niepublikowane wcześniej zdjęcia i nagrania. Jeden z filmików, opublikowany przez jednego z propagandystów Kremla Pawła Zarubina, zwraca szczególną uwagę.

Żart Rubio z Ławrowa rozbawił Putina. "Imperialista"

Okazuje się, że kamery uchwyciły wymianę zdań pomiędzy sekretarzem stanu USA Marco Rubio, ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem oraz Władimirem Putinem. Sytuacja została zarejestrowana na chwilę przed rozpoczęciem szczytu. Na nagraniu widzimy siedzące na przeciwko siebie delegacje Stanów Zjednoczonych i Federacji Rosyjskiej. W pewnym momencie Marko Rubio zwrócił się do Siergieja Ławrowa.

– Podoba mi się pana strój – powiedział. Na twarzach obu polityków pojawiły się w tym momencie szerokie uśmiechy. To zaś zaintrygowało Władimira Putina. Kiedy Ławrow wyjaśnił rosyjskiemu przywódcy, co powiedział do niego Rubnio, ten zareagował śmiechem. – Imperialista – odparł rozbawiony Putin, wskazując na szefa rosyjskiej dyplomacji.

Sekretarz stanu USA nawiązał w ten sposób do szeroko komentowanego stroju, w jakim Ławrow pojawił się na Alasce. Była to biała bluza z napisem "ZSRR". Podczas oficjalnych rozmów, rosyjski minister był już ubrany w garnitur.

Szczyt na Alasce

W piątek prezydenci USA i Rosji, Donald Trump i Władimir Putin, spotkali się w amerykańskiej bazie wojskowej Elmendorf-Richardson w Anchorage na Alasce. Rozmowy, które trwały prawie 3 godziny, nie przyniosły przełomu.

– Omówiliśmy praktycznie wszystkie obszary naszej współpracy, ale przede wszystkim rozmawialiśmy o możliwości rozwiązania kryzysu ukraińskiego na uczciwych zasadach – przekazał Putin w sobotę podczas spotkania z przedstawicielami rosyjskich władz na Kremlu.

Jak dodał, rozmowa z Trumpem była "bardzo szczera, konkretna i moim zdaniem przybliża nas do podjęcia niezbędnych decyzji".

Według agencji Interfax prezydent Rosji zaznaczył, że rozwiązanie kwestii ukraińskiej wymaga analizy genezy konfliktu i zajęcia się jego przyczynami, o czym także dyskutowano na Alasce.

Kontynuacją rozmów ws. pokoju na Ukrainie ma być szczyt z udziałem prezydentów Rosji i Ukrainy. Już w poniedziałek ma jednak dojść do rozmów w Białym Domu, w których uczestniczyć będą Wołodymyr Zełenski i liderzy europejscy.