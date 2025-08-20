Zawisza oburzona pomysłem Tuska: Zamiast ograniczać, rozszerzają przywileje

O projekcie rozporządzenia, nad którym pracuje obecnie Kancelaria Prezesa Rady Ministrów pisze w środę "Rzeczpospolita". Według dziennika, zakłada on zapewnienie darmowych mieszkań ministrom i wicepremierom.
Komentarz w tej sprawie zamieściła Marcelina Zawisza z partii Razem.
"Kilometrówek nie uregulowali, kasa na mieszkania dla małżeństw poselskich czy posłów, którzy mają kilka czy kilkanascie mieszkań nadal jest, a teraz do tej wesołej ferajny uprzywejowanych dochodzą ministrowie i wicepremierzy. Zamiast ograniczać przywileje to je rozszerzają" – napisała oburzona polityk.
Darmowe mieszkania dla wicepremierów i wiceministrów. Jest projekt
Obecnie osoby zajmujące kierownicze stanowiska w państwie muszą płacić za najem lokali pozostających w gestii KPRM 50,55 zł za metr kwadratowy. Już wkrótce, na mocy rozporządzenia, z opłat tych zwolnieni mają zostać ministrowie i wicepremierzy. Dołączą oni tym samym do listy polityków, którzy już mogą korzystać z mieszkań na koszt podatnika. Przypomnijmy, że obecnie z takiego przywileju korzystają prezydent, premier, marszałkowie Sejmu i Senatu oraz wszyscy posłowie i senatorowie, którzy nie mają tytułu prawnego do mieszkania w Warszawie. Zdaniem Kancelarii Premiera, lista tych osób powinna się wydłużyć.
„Mając na uwadze uprawnienia, przysługujące w tym zakresie pozostałym konstytucyjnym organom państwa, uzasadnione jest przyznanie również wiceprezesom rady ministrów oraz ministrom podobnych uprawnień w zakresie kosztów umowy najmu lokalu” – czytamy w opisie wykazu prac legislacyjnych rządu.
Dowiadujemy się z niego również, że prace nad zmianą rządowego rozporządzenia w sprawie warunków i trybu obejmowania oraz zwalniania lokali przez osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe zakończą się w trzecim kwartale tego roku.
Czytaj też:
"Zbyt optymistycznie". Szłapka tłumaczy się z niespełnionej obietnicyCzytaj też:
Tusk: Budapeszt? Spróbowałbym znaleźć inne miejsce
Polecamy Państwu „DO RZECZY+”
Na naszych stałych Czytelników czekają: wydania tygodnika, miesięcznika, dodatkowe artykuły i nasze programy.
Zapraszamy do wypróbowania w promocji.