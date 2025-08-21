Skandaliczny transparent izraelskich kibiców. Tymczasem UEFA ukarała polski zespół

UEFA ukarała Raków Częstochowa za zachowanie kibiców podczas rozegranego w Debreczynie meczu trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji z Maccabi Hajfa. Spotkanie było szeroko komentowane w Polsce za sprawą zachowania izraelskich kibiców, którzy wywiesili transparent z napisem "Mordercy od 1939 roku".

Federacja wszczęła postępowanie wobec obu klubów. Jak dotąd ukarany został jedynie polski zespół. UEFA nałożyła na Raków kary 30 tys. euro oraz zakaz sprzedaży biletów na następny mecz wyjazdowy w rozgrywkach UEFA w zawieszeniu na dwa lata za pirotechnikę oraz 10 tys. euro za głoszenie treści nieodpowiednich dla wydarzenia sportowego.

WP SportoweFakty wysłało pytanie do UEFA, kiedy karę otrzyma również zespół z Izraela. Do momentu publikacji artykułu odpowiedź nie nadeszła.

Haniebne zachowanie izraelskich kibiców

W czwartek 14 sierpnia w Debreczynie kibice z Izraela zachowywali się agresywnie wobec piłkarzy Rakowa oraz kibiców z Polski. Podczas meczu dochodziło też do spięć między piłkarzami i członkami sztabów szkoleniowych. Po meczu Maccabi Hajfa odwołało konferencję prasową. Największą uwagę zwrócił transparent z napisem "Mordercy od 1939 roku", którzy wywiesili kibice z Izraela.

UEFA skierowała jednak zarzuty wobec obu klubów. Wszczęto postępowanie zgodnie z artykułem 55. Regulaminu Dyscyplinarnego UEFA. Federacja oskarża Maccabi o niewłaściwe zachowanie drużyny i „przesyłanie wiadomości nieodpowiedniej dla wydarzenia sportowego". Drugi zarzut skierowany został także pod adresem Rakowa Częstochowa, który ma też odpowiedzieć ponadto za odpalanie fajerwerków na trybunach.

Ostatecznie zespół z Polski wygrał 2:0 i awansował do kolejnej rundy eliminacji do Ligi Konferencji. W czwartek Raków Częstochowa zmierzy się z bułgarskim klubem Arda Kyrdżali.

