Haniebny transparent kibiców z Izraela. Nowe informacje w sprawie

Mecz został rozegrany w węgierskim Debreczynie. Ze względu na konflikt Izraela z Palestyną kluby z tego kraju rozgrywają mecze w europejskich pucharach na Węgrzech.

W czwartek Raków Częstochowa wygrał 2:0, co dało klubowi awansował do czwartej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Atmosfera między polskim i izraelskim klubem była bardzo napięta. Podczas rozgrywanego wcześniej meczu w Częstochowie na trybunie kibiców Rakowa wywieszono transparent z hasłem: "Izrael morduje, a świat milczy".

Haniebny transparent kibiców z Izraela

W czwartek w Debreczynie kibice z Izraela zachowywali się agresywnie wobec piłkarzy Rakowa oraz kibiców z Polski. Podczas meczu dochodziło też do spięć między piłkarzami i członkami sztabów szkoleniowych. Po meczu Maccabi Hajfa odwołało konferencję prasową. Największą uwagę zwrócił transparent z napisem "Mordercy od 1939 roku", którzy wywiesili kibice z Izraela.

UEFA skierowała jednak zarzuty wobec obu klubów. Wszczęto postępowanie zgodnie z artykułem 55. Regulaminu Dyscyplinarnego UEFA. Federacja oskarża Maccabi o niewłaściwe zachowanie drużyny i „przesyłanie wiadomości nieodpowiedniej dla wydarzenia sportowego". Drugi zarzut skierowany został także pod adresem Rakowa Częstochowa, który ma też odpowiedzieć ponadto za odpalanie fajerwerków na trybunach.

Szef MSWiA zabrał głos

W poniedziałek minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, poinformował na platformie X, że "w dniu 15 sierpnia węgierska policja podjęła czynności w sprawie zniszczenia mienia oraz prezentowania haniebnego, kłamliwego transparentu". Dodał, że "jednocześnie dzisiaj polska policja przesłała zgromadzone materiały do Prokuratury Krajowej".

"Nie ma zgody na sianie nienawiści i kłamstwa" – podkreślił szef MSWiA.

